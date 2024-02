i Autor: Shutterstock

Szokujące

Ginekolog odmówił badania pacjentce. Jego słowa oburzają. "Ładna, młoda, a między nogami..."

Jeśli myśleliście, że nieprzyjemne wizyty u ginekologa to echa przeszłości. Jednak wciąż sporo Polek wzbrania się przed rutynowymi badaniami kontrolnymi. To wszystko w połączeniu, że wstydem, który może pojawić się w trakcie wizyty, sprawia, że kobiety niechętnie chodzą do ginekologów. Szczególnie, jak ginekolog odmawia zbadania pacjentki i ją zawstydza.