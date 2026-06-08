Gigantyczne pająki Nosferatu rozpanoszyły się nad Bałtykiem. Turyści w panice. "Czy one gryzą?"

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Inwazja nad Bałtykiem – pająki już na Uznamie i Rugii
Według informacji z Euronews oraz niemieckich mediów, Nosferatu (Zoropsis spinimana) opanował wybrzeże Bałtyku. Coraz częściej widuje się go na Rugii i Uznamie, czyli zaledwie kilkanaście kilometrów od Świnoujścia. NABU potwierdza, że wiosną 2026 napłynęło ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń ze zdjęciami, co jest rekordem dla tego okresu.
O "pająku z horroru" piszą m.in. Berliner Kurier i B.Z. u donoszą, że „dotarł na popularne wyspy wakacyjne” i „czuje się świetnie nawet w chłodniejszym klimacie północy”.
Skąd wzięły się te pająki?
Naukowcy z NABU tłumaczą, że Nosferatu to gatunek śródziemnomorski, który dzięki ociepleniu klimatu i łagodnym zimom rozprzestrzenia się w całych Niemczech. Pierwsze obserwacje w kraju odnotowano w 2005 r., a dziś pająk jest już „niemal wszędzie” – także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, tuż przy granicy z Polską.
Co więcej, eksperci podejrzewają, że część osobników mogła zostać przywieziona w bagażach turystów wracających z południa Europy.
Dlaczego „Nosferatu”? Pająk jak z horroru
Nazwa nie jest przypadkowa. Na odwłoku pająka widnieje charakterystyczny wzór przypominający twarz Draculi z niemego filmu „Nosferatu – symfonia grozy” F.W. Murnaua. Niemieccy przyrodnicy mówią wręcz o „pająku z tatuażem wampira”.
Sam pająk robi wrażenie:
- samce osiągają 10–13 mm,
- samice 10–19 mm,
- z nogami nawet do 8 cm długości.
Dzięki specjalnym włoskom potrafi wchodzić po szybach, więc może pojawić się dosłownie wszędzie – także w hotelach i apartamentach wakacyjnych.
Czy Nosferatu jest groźny? Co jeśli ugryzie?
Tak – pająk Nosferatu może ugryźć człowieka, ale tylko gdy poczuje się zagrożony.
Według NABU i niemieckich mediów:
- ból przypomina ukłucie osy,
- pojawia się obrzęk,
- objawy mijają po kilku dniach,
- osoby uczulone powinny zachować ostrożność .
Co robić po ugryzieniu?
- przemyć miejsce wodą i mydłem,
- przyłożyć zimny okład,
- obserwować reakcję organizmu,
- w razie silnego obrzęku lub zawrotów głowy – skontaktować się z lekarzem.
Berliner Kurier opisał przypadek dziennikarza, który po ugryzieniu miał „dwa ślady jak po wampirze”, obrzęk i silny ból – ale lekarz potwierdził, że nie jest to bardziej niebezpieczne niż użądlenie owada.
Co zrobić, gdy znajdziesz pająka w domu?
NABU apeluje: pająka nie wolno zabijać!
Nosferatu najchętniej zimuje w mieszkaniach i garażach, ale nie jest agresywny. Najlepiej:
- przykryć go szklanką,
- wsunąć kartkę,
- wynieść na zewnątrz.
Pająk Nosferatu jest pożyteczny – zjada inne pająki, a także muchy i ćmy.
Czy pająki Nosferatu dotrą do Polski?
Biorąc pod uwagę ich ekspansję i bliskość granicy, to praktycznie pewne. Już teraz są obecne na Uznamie – wyspie podzielonej między Niemcy i Polskę – więc pierwsze obserwacje po polskiej stronie mogą pojawić się w każdej chwili.
Niemiecki Związek Ochrony Przyrody udostępnił nawet interaktywną mapę rozprzestrzeniania się pająka, na której widać, że północne Niemcy są już mocno zasiedlone.