"Najlepszy kebab w Berlinie"

Food truck, w którym zdaniem wielu osób można zjeść "najlepszego kebaba w Berlinie", znajduje się przy ulicy Mehringdamm, tuż obok wyjścia ze stacji U-Bahn o tej samej nazwie. Kiedyś budka stała dosłownie na wprost schodów, na środku szerokiego chodnika, dziś znajduje się kilkanaście metrów dalej, obok kamienicy.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Mustafa’s Gemüse Kebap w Berlinie

Niezależnie, czy przyjdziesz tutaj w samo południe, czy o czwartej nad ranem, widok jest podobny. Niewielki foodtruck z kebabami, a przed nim długa kolejka. Tak jest od wielu lat i nic się w tej kwestii nie zmienia. Oferta baru Mustafa’s Gemüse Kebap również pozostaje niezmienna od niepamiętnych czasów. To - w przeciwieństwie do wielu innych, podobnych miejsc - tylko trzy pozycje: klasyczny kebab w bułce, rollo i wege. Wielu osobom może to się wydawać wręcz dziwne - niewielki wybór i takie zainteresowanie? Niektórzy przechodnie przyglądają się z zaciekawieniem, inni reagują nawet śmiechem, a kolejka powoli przesuwa się w kierunku okienka.Jak to możliwe? W okolicy przecież znajdują się liczne streetfoodowe bary, które nie dość, że z zewnątrz wyglądają bardziej przyciągająco i w których bez kolejki można kupić przekąski z różnych stron świata. Dlaczego więc w ogonku do Mustafy ustawia się wciąż od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób, czekając na zwykłego kebaba czasem nawet kilkadziesiąt minut?

Ile kosztuje kebab w Mustafa’s Gemüse Kebap?

Ile kosztuje taka przyjemność? W Mustafa’s Gemüse Kebap typowy döner, czyli kebab w bułce to koszt 7,10 euro. Nieco droższy jest dürüm, czyli rollo w lawaszu, zapłacimy za niego 8,30 euro. Najtańszy jest kebab wegetariański w bułce, za którego trzeba zapłacić 6,30 euro. Ceny nie są więc wygórowane, jednak na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmieniły. Jeszcze przed pandemią za dönera klienci płacili około 4 euro. Niestety inflacja dotarła również tutaj i cennik uległ zmianie.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Mustafa’s Gemüse Kebap w Berlinie

Odwiedziłem kultowy kebab na Mehringdamm

W Berlinie bywam kilka razy w roku i często zdarza mi się zajrzeć do Mustafy. Podczas ostatniego pobytu było podobnie, zwłaszcza, że minęła już pora obiadowa i chęć zjedzenia czegoś treściwego coraz bardziej dawała znać o sobie. Wsiadłem więc do U-Bahn i pojechałem na Mehringdamm. Od razu, po wyjściu ze stacji metra, moim oczom ukazał się znajomy widok oklejonej wlepkami budki i kilkunastoosobowej kolejki, w której klienci cierpliwie czekali na swoją kolej, mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody.

Orientacyjny czas oczekiwania to około 30-40 minut. Mam zapas wolnego czasu, więc decyduję się czekać. W tłumie słychać rozmowy w różnych językach, zarówno niemieckim jak i angielskim, włoskim, francuskim czy ukraińskim. W długim ogonku stoją również Polacy. Kolejka powoli przesuwa się w stronę budki, w której pracownicy uwijają się jak w ukropie. Jeden przyjmuje zamówienie, drugi kroi mięso, trzeci przygotowuje kebaba. Wszystko idzie dość sprawnie. Co jakiś czas, najczęściej z powodu bariery językowej, zdarzają się małe nieporozumienia. Ktoś zamówi dürüm zamiast dönera, ktoś próbuje wytłumaczyć łamanym niemieckim, że nie życzy sobie pomidorów. Mimo tych małych potknięć proces zamawiania idzie jednak dość sprawnie.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Mustafa’s Gemüse Kebap w Berlinie

Czy warto tyle czekać?

Mija niewiele ponad pół godziny i nadchodzi moja kolej. Zamawiam klasycznego dönera, czyli to, co znam i lubię od lat. Płacę odliczoną gotówką (płatności kartą nie są tutaj obsługiwane), czekam jeszcze kilka minut i dostaję swoją porcję od uśmiechniętego sprzedawcy, który życzy mi smacznego i miłego dnia. Siadam na pobliskiej ławce i zaczyna się "uczta".

Od lat nic się tutaj nie zmienia. Chrupiąca bułka, soczyste mięso, świeże warzywa, wszystko doprawione sokiem z cytryny, miętą, aromatycznymi ziołami i posypane serem feta. Nie ma też przesadzonej ilości sosu, nic więc zatem nie cieknie bokami i nie zmienia zawartości bułki w majonezową "zupę". Jest wręcz idealnie.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Mustafa’s Gemüse Kebap w Berlinie

Tę opinię podziela wiele osób, które miały już okazję spróbować słynnego "Mustafy". Smak jest tutaj zdecydowanym numerem jeden. I to właśnie dla tego jedynego w swoim rodzaju smaku, a także wyjątkowego klimatu, który panuje przy budce na Mehringdamm, przyjeżdżają tutaj klienci z odległych dzielnic Berlina, a przyjezdni traktują to miejsce nie tylko jako kulinarną, ale też turystyczną atrakcję stolicy Niemiec.

