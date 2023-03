Szokujące ceny mieszkań w Polsce! Nie uwierzysz, gdzie padł rekord. Nawet 30 tys. za metr!

Ceny mieszkań w Polsce rosną lawinowo

Jak podaje Business Insider, w największych polskich miastach pojawia się coraz więcej ofert z mieszkaniami w cenie powyżej 10 tys. złotych za metr. Takie nieruchomości można znaleźć już nie tylko w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku, ale także w innych stolicach wojewódzkich - Katowicach, Wrocławiu czy już nawet w Poznaniu. Wkrótce do tego grona ma również dołączyć Łódź. Deweloperzy zacierają ręce, tymczasem ceny mieszkań dla przeciętnego Polaka to prawdziwy kosmos. Biorąc pod uwagę fakt, że we własne "M" trzeba zainwestować nie tylko oszczędności, ale i wziąć wysoki kredyt, robi się nieciekawie. Okazuje się jednak, że to nie w największych miastach ceny mieszkań za metr kwadratowy są najwyższe. Niechlubny rekordzista leży na Pomorzu Zachodnim.

Najdroższe mieszkania są w Świnoujściu

Świnoujście to kurort położony nad morzem i obecnie najdroższe miasto w Polsce pod względem kupna nieruchomości! Jak podaje Business Insider, cena za metr kwadratowy mieszkania w Świnoujściu wynosi nawet 33 tys. za metr kwadratowy. – Bogacimy się jako społeczeństwo, a to oznacza, że z jednej strony coraz więcej osób ma pieniądze, by kupować drugie domy. Z drugiej strony - rośnie też liczba osób, które mogą je wynajmować, by wypocząć nad morzem czy w górach - komentuje dla "BI" Jarosław Sadowski, ekspert Expandera. Nieruchomości wydają się pewniejszą inwestycją niż chociażby akcje, których ceny mogą być niestabilne. Popyt na mieszkania jest duży. Kurorty zyskują także na popularności, a posiadanie nieruchomości nad morzem jest świetnym źródłem dodatkowego zarobku. Takie mieszkania możemy wynajmować np. turystom.

Paulina Hennig-Kolska Pieniądze to nie wszystko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.