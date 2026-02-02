Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Tutaj zgarnęli miliony euro. Polakom zostawili skromne resztki

2026-02-02 10:34

W ostatnim styczniowym losowaniu Eurojackpot udało się rozbić wysoką, 70-milionową kumulację. Zwycięzca był tylko jeden, więc zgarnął całą pulę. Tym razem mniej szczęścia mieli Polacy, którzy wprawdzie mieli trochę szczęścia, jednak pod względem finansowym wypadli dość skromnie w porównaniu do reszty szczęśliwych graczy, którzy trafili wygrane II i III stopnia.

Kumulacja w Eurojackpot rozbita

Wyniki losowania Eurojackpot 30.01.2026. Gdzie padły najwyższe wygrane?

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 30 stycznia, padły następujące liczby: 8, 13, 15, 17, 37 oraz 3 i 7. Tylko jednemu graczowi udało się idealnie wytypować ten zestaw. Tym razem główna wygrana nie padła w Niemczech, gdzie kumulacje rozbijane są najczęściej, lecz w Finlandii. Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 17,6 mln euro. Niemcy muszą zadowolić się jedną wygraną drugiego stopnia (5+1) w kwocie ponad 1,8 mln euro. Wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano aż siedem - cztery w Niemczech oraz po jednej w Chorwacji, Norwegii i Finlandii.

Polscy gracze z wygranymi IV stopnia

W Polsce odnotowano 4 wygrane czwartego stopnia (4+2), jednak tym razem nie są to zawrotne, siedmiocyfrowe kwoty. Mimo wszystko wciąż jest to spory zastrzyk finansowy, gdyż każdy z nich otrzyma po 181 tysięcy złotych (minus podatek od wysokich wygranych). Co można zrobić z taką kwotą? Z pewnością można spełnić wiele nieosiągalnych dotąd marzeń, albo zapewnić sobie życie na całkiem wysokim poziomie.

W kolejnym losowaniu pula gwarantowana

W związku z tym, że kumulacja została rozbita, w kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 3 lutego, do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów złotych (10 milionów euro). Czy padnie główna wygrana, czy kumulacja zacznie znów rosnąć? Przekonamy się już niebawem!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

