Wyniki losowania Eurojackpot 30.01.2026. Gdzie padły najwyższe wygrane?

W losowaniu Eurojackpot w piątek, 30 stycznia, padły następujące liczby: 8, 13, 15, 17, 37 oraz 3 i 7. Tylko jednemu graczowi udało się idealnie wytypować ten zestaw. Tym razem główna wygrana nie padła w Niemczech, gdzie kumulacje rozbijane są najczęściej, lecz w Finlandii. Szczęśliwy gracz zgarnął ponad 17,6 mln euro. Niemcy muszą zadowolić się jedną wygraną drugiego stopnia (5+1) w kwocie ponad 1,8 mln euro. Wygranych trzeciego stopnia (5+0) odnotowano aż siedem - cztery w Niemczech oraz po jednej w Chorwacji, Norwegii i Finlandii.

Polscy gracze z wygranymi IV stopnia

W Polsce odnotowano 4 wygrane czwartego stopnia (4+2), jednak tym razem nie są to zawrotne, siedmiocyfrowe kwoty. Mimo wszystko wciąż jest to spory zastrzyk finansowy, gdyż każdy z nich otrzyma po 181 tysięcy złotych (minus podatek od wysokich wygranych). Co można zrobić z taką kwotą? Z pewnością można spełnić wiele nieosiągalnych dotąd marzeń, albo zapewnić sobie życie na całkiem wysokim poziomie.

W kolejnym losowaniu pula gwarantowana

W związku z tym, że kumulacja została rozbita, w kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek, 3 lutego, do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów złotych (10 milionów euro). Czy padnie główna wygrana, czy kumulacja zacznie znów rosnąć? Przekonamy się już niebawem!

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

