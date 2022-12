Fekalia na ścianie, podajnik w muszli. Totalna demolka w toalecie na dworcu w Choszcznie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 17 grudnia, wieczorem, na dworcu PKP w Choszcznie. Jak informuje urząd miasta, o godz. 20:50 trzej zamaskowani młodzi mężczyźni weszli na teren poczekalni, następnie udali się do toalety dla niepełnosprawnych. Nie tylko zdemolowali jej wnętrze, wrzucając m.in. podajnik do ręczników do muszli, ale też wysmarowali fekaliami ściany i wyposażenie toalety.

Młodzi wandale nie przewidzieli jednak jednego. W dworcowej poczekalni znajdują się kamery monitoringu, które zarejestrowały całe zdarzenie.

"Z nagrania wynika, że jeden nich pilnował miejsca akcji, a brudną robotą zajęli się pozostali dwaj. Wygląda też na to, że toaleta od początku była ich głównym celem, bo oprócz zaciągniętych kapturów, mieli też zasłonięte twarze, a po wykonanej robocie, szybko opuścili poczekalnię" - informuje Urząd Miejski w Choszcznie.

Z powodu ogromnych zniszczeń toaletę trzeba było wyłączyć z eksploatacji na dwa dni, by ją porządnie wysprzątać i naprawić wszystkie uszkodzenia.

Zatrzymanie całej trójki może więc okazać się kwestią czasu. Na dojściach do dworca również znajdują się kamery, które prawdopodobnie zarejestrowały wandali wchodzących lub wychodzących z budynku. Urzędnicy proszą również o kontakt świadków lub osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców.