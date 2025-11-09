Fałszywy prokurator wydzwaniał do ludzi! Żądał ogromnych kwot

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Policja
2025-11-09 10:52

Naciągacz udawał prokuratora, wydzwaniał do starszych ludzi i żądał pieniędzy! Na szczęście 78-latek z województwa zachodniopomorskiego zorientował się, że mógł znaleźć się na celowniku oszustów, zachował zimną krew i powiadomił policjantów. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym dwóch nastolatkow. Tym razem na szczęście nie udało im się nikogo okraść, za to grozi im po osiem lat więzienia.

Kajdanki/areszt

i

Autor: Pixabay.com Zdjęcie poglądowe- kajdanki

Fałszywy prokurator wydzwaniał do seniorów. Żądał ogromnych kwot, wmawiając im, że ktoś bliski spowodował wypadek

Naciągacze telefoniczni i internetowi nadal działają prężnie! I niestety ich ofiarami nadal często padają starsze osoby. Na szczęście tym razem oszuści zostali powstrzymani i złapani. Podejrzany telefon odebrał 78-latek z gminy Sławno w województwie zachodniopomorskim. Na numer stacjonarny zadzwonił jakiś mężczyzna podający się za prokuratora. Surowym głosem oznajmił, że córka 78-latka spowodowała bardzo poważny wypadek samochodowy i trzeba wpłacić za nią kaucję w wysokości 160 tysięcy złotych. Senior był ponaglany i poganiany, ktoś po drugiej stronie słuchawki przekonywał, że sprawa jest pilna i bardzo poważna. Na szczęście starszy mężczyzna zorientował się, że sprawa jest podejrzana i powiadomił policjantów. W efekcie oszuści nie zdobyli pieniędzy, mogą za to spędzić za kratkami po osiem lat. 

ZOBACZ TEŻ: Oszust podszywał się w sieci pod Brada Pitta! Wmówił 53-latce, że się w niej zakochał i choruje na raka. Straciła wszystko

Oszukiwali w Zachodniopomorskim, jednego złapano w Toruniu

"Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn – 17- letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego i 28-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Dalsze działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 19-latka, który był związany ze sprawą. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu, a do zatrzymania doszło na terenie Torunia" - piszą policjanci z Zachodniopomorskiego na swojej stronie internetowej. 

"Jak nie dać się nabrać oszustom? Oto poradnik z policyjnej strony:

- Policjanci i prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy;

- Nie działajmy pochopnie, pod presją czasu;

- Po rozmowie zawsze wykonajmy telefon „sprawdzający” do naszych najbliższych;

- Jeśli nie można skontaktować się z rodziną, zadzwońmy na numer alarmowy i przekażmy informacje o zdarzeniu;

- Każdorazowo informujmy Policję o takich sytuacjach"

PROKURATOR
OSZUŚCI