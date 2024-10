i Autor: Craig McKay / CC0 / pexels.com, Totalizator Sportowy, gk "Dziewiątka" przyniosła mu szczęście. Zamienił 5 złotych w prawdziwą fortunę

Ale miał farta!

"Dziewiątka" przyniosła mu szczęście. Zamienił 5 złotych w prawdziwą fortunę

Niewielki wydatek okazał się prawdziwą przepustką do szczęścia i luksusu. Wystarczyło zaledwie pięć złotych. Dzięki niewielkiej inwestycji we własne szczęście, życie mieszkańca Szczecina zmieniło się dosłownie w jednej chwili. Jak do tego doszło? Recepta na sukces okazała się bardzo prosta.