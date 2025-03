i Autor: Pixabay Żłobek

Afera w Bezrzeczu

Dzieci uciekły ze żłobka! Ruszyła kontrola, takie są konsekwencje

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 17:45

Ruszyła kontrola w żłobku w Bezrzeczu, z którego uciekła grupa maluchów! Do groźnej sytuacji doszło 6 marca. Dzieci wyszły z placu zabaw na ulicę, grupa ludzi odprowadziła je do żłobka. Najmłodszy uciekinier miał tylko dwa lata. Teraz władze lokalne i kuratorium sprawdzają, jak mogło do tego dojść. Są pierwsze decyzje i ustalenia.