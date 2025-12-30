Działkowy włamywacz w rękach policji. Wpadł na gorącym uczynku

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-12-30 11:13

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, szczecińscy policjanci z komisariatu na Pogodnie zatrzymali 39-letniego mężczyznę podejrzanego o włamanie do domku na terenie ogrodów działkowych. Złodziej nie spodziewał się, że nowoczesny monitoring pokrzyżuje mu plany. Dzięki szybkiej reakcji policji i technologii, przestępca szybko trafił za kratki.

Działkowy włamywacz w rękach policji. Wpadł na gorącym uczynku

i

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
Szczecin SE Google News

Świąteczne włamanie na Pogodnie. Monitoring powiadomił właściciela

Do zdarzenia doszło w nocy. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego otrzymali zgłoszenie o włamaniu na jednej z działek. Na miejscu czekał na nich zgłaszający, który poinformował, że otrzymał powiadomienie w aplikacji mobilnej z kamer monitoringu zamontowanych na swojej posesji. Dzięki temu mógł natychmiast zareagować i powiadomić policję.

Polecany artykuł:

Działki już nie znikną pod wodą? Ta inwestycja ma je uchronić przed kolejną pow…

Złodziej leżał pod krzewami. Miał przy sobie skradzione przedmioty

Podczas sprawdzania terenu, policjanci zauważyli mężczyznę leżącego pod krzewami. Został on natychmiast zatrzymany. Przy 39-latku ujawniono przedmioty pochodzące z kradzieży. Funkcjonariusze z Pogodna ustalili ponadto, że mężczyzna jest odpowiedzialny za inne przestępstwa przeciwko mieniu, do których doszło na terenie Pogodna oraz Śródmieścia. Okazało się, że złodziej ma na swoim koncie więcej przewinień.

Recydywista trafił do aresztu. Grozi mu surowa kara

Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Był wcześniej karany i objęty dwoma dozorami policyjnymi, na które stawiał się nieregularnie. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec podejrzanego dwumiesięczny tymczasowy areszt. Teraz włamywaczowi grozi surowa kara za popełnione przestępstwa.

Działkowy włamywacz w rękach policji. Wpadł na gorącym uczynku

i

Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
QUIZ. Działka to twoje hobby? Rozwiąż nasz test i dowiedz się, czy jesteś dobrym działkowcem!
Pytanie 1 z 15
Na działce ROD pod żadnym pozorem nie można hodować:
Wyspa Pucka w Szczecinie po "ulewie 40-lecia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ
DZIAŁKA
POLICJA SZCZECIN
WŁAMANIE
ZŁODZIEJ
KRADZIEŻ SZCZECIN
OGRÓDEK DZIAŁKOWY