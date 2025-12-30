Działkowy włamywacz w rękach policji. Wpadł na gorącym uczynku

Świąteczne włamanie na Pogodnie. Monitoring powiadomił właściciela

Do zdarzenia doszło w nocy. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego otrzymali zgłoszenie o włamaniu na jednej z działek. Na miejscu czekał na nich zgłaszający, który poinformował, że otrzymał powiadomienie w aplikacji mobilnej z kamer monitoringu zamontowanych na swojej posesji. Dzięki temu mógł natychmiast zareagować i powiadomić policję.

Złodziej leżał pod krzewami. Miał przy sobie skradzione przedmioty

Podczas sprawdzania terenu, policjanci zauważyli mężczyznę leżącego pod krzewami. Został on natychmiast zatrzymany. Przy 39-latku ujawniono przedmioty pochodzące z kradzieży. Funkcjonariusze z Pogodna ustalili ponadto, że mężczyzna jest odpowiedzialny za inne przestępstwa przeciwko mieniu, do których doszło na terenie Pogodna oraz Śródmieścia. Okazało się, że złodziej ma na swoim koncie więcej przewinień.

Recydywista trafił do aresztu. Grozi mu surowa kara

Zatrzymany usłyszał już zarzuty. Był wcześniej karany i objęty dwoma dozorami policyjnymi, na które stawiał się nieregularnie. Sąd, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec podejrzanego dwumiesięczny tymczasowy areszt. Teraz włamywaczowi grozi surowa kara za popełnione przestępstwa.

i Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe

QUIZ. Działka to twoje hobby? Rozwiąż nasz test i dowiedz się, czy jesteś dobrym działkowcem! Pytanie 1 z 15 Na działce ROD pod żadnym pozorem nie można hodować: pszczół maku gołębi królików kur Następne pytanie