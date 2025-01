Śmiertelny wypadek pod Myśliborzem. Dwóch kierowców tirów nie żyje

Dwaj kierowcy nie żyją, dwóm innym nic się nie stało - to bilans wypadku pod Myśliborzem, w którym zderzyły się trzy tiry i samochód osobowy. Wszystko działo się na drodze wojewódzkiej nr 119 we wtorek, 14 stycznia, przed godz. 7, w pobliżu zjazdu do miejscowości Ławy. Jak powiedział Radiu ZET, asp. szt. Jacek Poleszczuk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, do zdarzenia doszło, gdy kierowca ciężarówki, podróżujący od strony Renic w Gorzowa Wielkopolskiego, zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z innym tirem.

Prowadzący oba pojazdy mężczyźni zginęli na miejscu, natomiast w zdarzeniu brał jeszcze udział trzeci samochód ciężarowy i samochód osobowy - ich kierowcom nic się nie stało. Jedną z hipotez branych pod uwagę przez policję jako przyczynę wypadku jest zaśnięcie jednej z ofiar za kierownicą. Komenda policji w Myśliborzu wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.