Dwa dni komunikacyjnego paraliżu, trzeci "na pół gwizdka". Tramwaje powoli wracają na ulice Szczecina

Oblodzenie sparaliżowało Szczecin. Takiej sytuacji nie pamiętają najstarsi pracownicy!

Jak informuje lokalny portal, powodem dwudniowego paraliżu komunikacji tramwajowej było oblodzenie trakcji.

- Takiego oblodzenia sieci trakcyjnej, w takim stopniu i z taką intensywnością nie pamiętają pracownicy, którzy pracują tu od 40-lat. Do tej pory z oblodzeniem tego typu radziliśmy sobie tramwajami typu N, które mają bardzo specyficzny pantograf na dwóch ramionach, dosyć silny – podkreślił prezes spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak. - Nie mieliśmy takiej sytuacji bezprecedensowej, żeby w trakcie funkcjonowania trakcji tramwajowej, czyli pojazdów na mieście, po prostu utknęły z powodu zamarznięcia sieci tramwajowej – dodał.

Poinformowano, że w poniedziałek grubość lodu dochodziła do 1,5 centymetra, obecnie to około 5 milimetrów. Lód na przewodach powoduje odcięcie tramwaju od zasilania. We wtorek do godzin popołudniowych tramwaje były ściągane do zajezdni.

Tramwaje częściowo wracają na trasy. Gdzie znów pojedziemy tramwajem?

Przywrócone mają być m.in. linie w kierunku Lasu Arkońskiego i Pomorzan przez al. Powstańców Wielkopolskich. W środę na trasy wyjechało 28 z 77 planowanych składów.

- Do końca dnia postaramy się przywrócić kursowanie do Lasu Arkońskiego, przez rondo Giedroycia od Placu Rodła, jak również „czwórki” na al. Powstańców Wielkopolskich. To są plany na dzisiaj – podkreślił prezes spółki Tramwaje Szczecińskie Krystian Wawrzyniak.

W środę rano na trasy wyjechało 28 z 77 planowanych składów. Nieczynne były linie 2, 3, 4, 7, 11. W ograniczonym zakresie i na zmienionych trasach kursowały tramwaje na liniach 1, 5, 6, 8, 9, 10. Ich trasy były jednak ograniczone i zmienione.

Kiedy tramwaje wrócą na wszystkie trasy w Szczecinie?

Zapowiedziano, że w środę wieczorem zapadnie decyzja, które linie na pewno zostaną w czwartek uruchomione. Tramwaje typu N w nocy ponownie będą przecierać sieć trakcyjną, jak również dwie godziny przed planowanymi wyjazdami na każda linię wyjedzie tramwaj liniowy.

- Chcemy ustalić priorytety z punktu widzenia obsługi pasażerów, czyli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przedstawi nam te linie, które z ich punktu widzenia całej siatki połączeń będą zapewniały w miarę sprawą komunikację – dodał Wawrzyniak.

Obecnie przy udrażnianiu nieczynnych torowisk pracuje dziesięć kilkuosobowych brygad, które skuwają lód z trakcji. Nadal zablokowane są Gdańska w kierunku Turkusowej, Jana z Kolna, Mickiewicza, Żołnierska, pętla Niebuszewo.

Informacje na temat komunikacji zastępczej znajdują się na stronie zditm.szczecin.pl.

