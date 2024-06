Duże zmiany w szpitalu na Pomorzanach. Tędy już nie wjedziesz

Niemiecka policja podrzuciła do Polski rodzinę imigrantów. „Naruszenie zasad współpracy”

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała od godz. 8:00 w środę do odwołania. Oznacza to utrudnienia dla pacjentów, personelu i odwiedzających. Skorzystanie z głównej bramy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM będzie przez ten czas niemożliwe. Wyznaczone zostały nowe wjazdy i wyjazdy dla samochodów, a także wejścia i wyjścia dla pieszych.

Wjazd na teren szpitala zostanie przeniesiony około 30 metrów w lewo od bramy głównej, na przeciwko budynku A (ginekologia). "Jedziemy prosto jak prowadzi droga, przejeżdżamy obok budynku XVIII (stomatologia), mając go po swojej prawej stronie. Po lewej mijamy postój TAXI, dojeżdżamy do rozwidlenia dróg vis a vis budynku J (okulistyka) i stamtąd jak do tej pory dalej na teren USK-2" - tłumaczą władze szpitala.

Wyjazd zostanie przeniesiony na ul. Grudziądzką, również nieopodal głównej bramy. "Przy budynku J (okulistyka) dojeżdżamy do budynku XV (Zakład Anatomii Prawidłowej) i skręcamy w prawo (jak na parking). Jedziemy na wprost, mijając po prawej stronie budynki warsztatów. Jedziemy jak prowadzi droga i na tyłach budynku D dojeżdżamy do bramy wyjazdowej (po lewej stronie), wychodzącej na ul. Grudziądzką" - informuje szpital.

Również od strony ul. Grudziądzkiej będzie znajdowało się tymczasowe wejście i wyjście dla pieszych, którzy będą mogli korzystać z furtki po prawej stronie głównej bramy. "Piesi wchodzą na teren szpitala furtką od ul. Grudziądzkiej (po prawej stronie dotychczasowego wejścia przy szlabanie od ul. św. Józefa), okrążają budynek D, mając go po swojej lewej stronie, przechodzą przez mały parking przy budynku C i wychodzą na skrzyżowanie dróg / chodników obok budynku J (okulistyka)" - czytamy w komunikacie USK-2.

W związku ze zmianą organizacji ruchu, we wspomnianym ciągu komunikacyjnym obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania - na zakrętach, wzdłuż budynku A, wzdłuż budynku XV przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i na chodnikach. Jest to konieczne, by zapewnić bezpieczne poruszanie się transportu wewnętrznego szpitala i służb ratowniczych na terenie USK-2.

Po zakończeniu przebudowy brama będzie szersza, powstaną dwa pasy ruchu w każdą stronę, oddzielone wysepką. Inwestycja ma na calu poprawić nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających szpital na Pomorzanach.

Duże zmiany w szpitalu na Pomorzanach. Tędy już nie wjedziesz

