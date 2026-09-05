Dramat na dożynkach! Silny wiatr porwał namioty. Cztery osoby zostały ranne

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-05 19:01

Cztery osoby zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim. Silny wiatr poderwał namioty i połamał gałęzie, a spadające elementy uderzyły uczestników imprezy. Najciężej poszkodowana osoba doznała zatrzymania akcji serca. Po przeprowadzonej resuscytacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Żółty śmigłowiec LPR lecący na tle błękitnego nieba. O wypadku na dożynkach w Reczu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Silny wiatr podczas dożynek w Reczu. Cztery osoby zostały ranne

Cztery osoby zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w powiecie choszczeńskim. Stan jednej z nich jest ciężki. Poszkodowani zostali uderzeni przez spadającą gałąź lub gałęzie oraz przedmioty poderwane przez silny wiatr. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 17 podczas gminnych dożynek w Reczu w powiecie choszczeńskim. Impreza odbywała się w Parku Miejskim.

Rzecznik zachodniopomorskiego komendanta PSP asp. Dariusz Schacht przekazał, że silne podmuchy wiatru poderwały różne przedmioty, a spadające gałęzie uderzyły uczestników dożynek. Choszczeńska policja poinformowała natomiast o jednej gałęzi, która spadła na namiot. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby przebywające pod namiotem oraz jedna znajdująca się na zewnątrz.

- 44 letni mężczyzna, który znajdował się poza namiotem, odniósł ciężkie obrażenia. Był reanimowany na miejscu. Do szpitala w Szczecinie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała rzeczniczka komendanta choszczeńskiej policji sierż. Milena Królikowska.

44-latek był reanimowany. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala

Dwoje kolejnych poszkodowanych przewieziono karetkami do szpitali. Ranna kobieta trafiła do placówki medycznej w Stargardzie, natomiast mężczyzna został zabrany do szpitala w Choszcznie. Do tej samej placówki zgłosił się również czwarty z poszkodowanych.

Na miejscu policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

Silny wiatr powodował w sobotę problemy także w innych częściach województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 8 do 16 strażacy interweniowali 38 razy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi silnymi podmuchami.

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