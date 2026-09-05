Dramat na dożynkach! Silny wiatr porwał namioty. Cztery osoby zostały ranne

Silny wiatr podczas dożynek w Reczu. Cztery osoby zostały ranne

Cztery osoby zostały ranne podczas gminnych dożynek w Reczu w powiecie choszczeńskim. Stan jednej z nich jest ciężki. Poszkodowani zostali uderzeni przez spadającą gałąź lub gałęzie oraz przedmioty poderwane przez silny wiatr. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 17 podczas gminnych dożynek w Reczu w powiecie choszczeńskim. Impreza odbywała się w Parku Miejskim.

Rzecznik zachodniopomorskiego komendanta PSP asp. Dariusz Schacht przekazał, że silne podmuchy wiatru poderwały różne przedmioty, a spadające gałęzie uderzyły uczestników dożynek. Choszczeńska policja poinformowała natomiast o jednej gałęzi, która spadła na namiot. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby przebywające pod namiotem oraz jedna znajdująca się na zewnątrz.

- 44 letni mężczyzna, który znajdował się poza namiotem, odniósł ciężkie obrażenia. Był reanimowany na miejscu. Do szpitala w Szczecinie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – przekazała rzeczniczka komendanta choszczeńskiej policji sierż. Milena Królikowska.

44-latek był reanimowany. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala

Dwoje kolejnych poszkodowanych przewieziono karetkami do szpitali. Ranna kobieta trafiła do placówki medycznej w Stargardzie, natomiast mężczyzna został zabrany do szpitala w Choszcznie. Do tej samej placówki zgłosił się również czwarty z poszkodowanych.

Na miejscu policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

Silny wiatr powodował w sobotę problemy także w innych częściach województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 8 do 16 strażacy interweniowali 38 razy w związku ze zdarzeniami spowodowanymi silnymi podmuchami.

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