Jak zaplanować podróż?

Podczas planowania urlopu i wybierania celu podróży, często sugerujemy się pięknymi widokami ze zdjęć. Zachwycają nas malownicze plaże, egzotyczne krajobrazy i zabytkowe budowle przedstawiane na zdjęciach. Rzeczywistość niestety może okazać się zupełnie inna, gdyż wiele miejsc na świecie zdecydowanie różni się od tych, które widzimy na wyretuszowanych fotografiach. I nie chodzi tutaj o to, że po przyjeździe na miejsce będziemy rozczarowani, że ocean nie jest niebieski, a zabytkowe budynki to sypiące się ruiny. To może okazać się najmniejszym problemem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. W wielu krajach sytuacja społeczna i polityczna jest bardzo napięta, toczą się również konflikty zbrojne, co może oznaczać, że nie w każdym miejscu możemy czuć się bezpiecznie. Do największych zagrożeń zalicza się również wysoka przestępczość, o której nie przeczytamy w przewodnikach turystycznych. Dochodzą to tego również kwestie związane z naturą - klęski żywiołowe czy ogniska groźnych chorób. O tym wszystkim powinniśmy pamiętać, planując wyjazd.

Które kraje lepiej omijać?

Przed planowaniem podróży warto również zaznajomić się z zaleceniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które na swojej stronie internetowej zamieszcza ważne informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach, ostrzega przez potencjalnymi zagrożeniami, a w niektórych przypadkach wręcz odradza podróże w konkretne miejsca. W poniższej galerii znajdziecie kilkanaście przykładów krajów, które z różnych względów należy omijać podczas wakacyjnych wypraw.

Lista takich miejsc jest zdecydowanie dłuższa. Można się z nią zapoznać na stronie internetowej MSZ w zakładce Informacje dla podróżnych.

