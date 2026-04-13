Dlaczego w Szczecinie wyją syreny? Niepokojące dźwięki mogą zaskoczyć mieszkańców

Grzegorz Kluczyński
Mateusz Tomaszewicz
2026-04-13 11:47

W najbliższych dniach w kilku rejonach Szczecina rozlegną się krótkie, pojedyncze sygnały alarmowe. Dźwięk może zaskoczyć przechodniów i kierowców, ale urzędnicy uspokajają: to zaplanowane działania, które nie mają związku z żadnym zagrożeniem.

Dlaczego w Szczecinie słychać syreny 13 i 14 kwietnia?

13 i 14 kwietnia, czyli w poniedziałek i wtorek, na terenie miasta będą uruchamiane wybrane syreny alarmowe. Każda z nich wyemituje około 5‑sekundowy sygnał dźwiękowy. Nie będzie to jednak element żadnego alarmu – to krótkie testy techniczne, prowadzone w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

Syreny zostaną uruchomione m.in. na obiektach Jednostek Ratowniczo‑Gaśniczych przy ulicach: Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica oraz Pyrzyckiej.

Dlaczego testy są potrzebne?

Miasto i straż pożarna przygotowują się do pełnej integracji systemów alarmowych. Chodzi o to, by w sytuacjach kryzysowych wszystkie urządzenia działały jednocześnie i bez opóźnień. Testy mają sprawdzić, czy syreny PSP poprawnie współpracują z miejską infrastrukturą.

– To rutynowe działania, które pozwalają nam upewnić się, że system ostrzegania działa sprawnie i będzie gotowy do użycia, jeśli zajdzie taka potrzeba – wyjaśnia Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Spokojnie, to tylko próba

Mimo wszystko, wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie: "Dlaczego wyją syreny?". Urzędnicy podkreślają, że emitowane sygnały nie oznaczają żadnego zagrożenia. Nie wymagają też podejmowania jakichkolwiek działań ze strony mieszkańców.

– Prosimy szczecinian o spokój. To wyłącznie testy techniczne, które potrwają bardzo krótko. Nie ma powodu do niepokoju – dodaje Sadowski.

