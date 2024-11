W mieszkaniu Beaty Klimek była kamera! Detektyw mówi o szczegółach. To zaginiona mama trojga dzieci

To jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Poznaj siedem tajemnic Cmentarza Centralnego w Szczecinie

To wyjątkowe miejsce

QUIZ. To największa nekropolia w Polsce! Co wiesz o Cmentarzu Centralnym w Szczecinie?

Czy na Śląsku żyją sami górnicy? Oczywiście, że nie. Przygotowaliśmy quiz, który udowodni, że Ślązacy nie pracują tylko w kopalniach, a wykonują także inne zawody.

Na Śląsku coraz bardziej popularne są zawody niezwiązane z przemysłem ciężkim i wydobywczym. Powstają całe dzielnice zajmujące się nowymi technologiami, budowane są ogromne wysokościowce, w których pracują inżynierowie IT, zajmujący się sieciami informatycznymi i dostarczaniem rozwiązań informatycznych firmom.

Czy znasz śląskie zawody? To trudny QUIZ nawet dla mieszkańców Górnego Śląska Pytanie 1 z 10 Śląski baniorz to po polsku tramwajarz kolejarz pielęgniarz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.