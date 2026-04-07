Cysterna z niebezpiecznym ładunkiem wykoleiła się w Szczecinie. Ruch na kolei wstrzymany

Wagon wyskoczył z szyn. „Nie ma zagrożenia” – zapewniają służby

Do zdarzenia doszło przed stacją Szczecin-Stołczyn. Cysterna była częścią 30‑wagonowego składu przewożącego skroplone gazy z Polic do Tarnowa-Mościc. Jak przekazał PAP rzecznik Grupy Azoty, Grzegorz Kulik, wagon wypadł z szyn trzema osiami, ale nie doszło do rozszczelnienia.

– Cysterna została zabezpieczona. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska – podkreślił Kulik. Dodał, że specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego ma przepompować amoniak do podstawionego wagonu.

PKP PLK potwierdza, że ładunek się nie uwolnił, a miejsce jest pod stałym nadzorem służb technicznych i Straży Ochrony Kolei.

Utrudnienia dla przemysłu. Ruch do Polic stoi

Linia kolejowa nr 406, którą kursują pociągi towarowe do Zakładów Chemicznych Police, jest obecnie przejezdna tylko jednym torem z powodu modernizacji związanej z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Teraz – po wykolejeniu – ruch został całkowicie wstrzymany.

PKP PLK zapowiada, że pociągi wrócą na trasę najwcześniej w czwartek, po usunięciu cysterny i sprawdzeniu infrastruktury.

Amoniak w centrum miasta? Eksperci ostrzegają

Choć tym razem nie doszło do wycieku, amoniak to silnie toksyczny i żrący gaz, który może powodować poważne podrażnienia dróg oddechowych, oczu i skóry. Transport takiego ładunku przez gęsto zabudowane dzielnice Szczecina – m.in. Niebuszewo, Drzetowo czy Golęcino – od lat budzi obawy mieszkańców i specjalistów.

Każde wykolejenie, nawet bez wycieku, pokazuje, jak poważne konsekwencje mogłaby mieć awaria w centrum miasta.

Ratunkiem Zachodnia Kolejowa Obwodnica Szczecina? Trwają przygotowania

Od lat mówi się o konieczności wyprowadzenia ciężkiego i niebezpiecznego transportu z centrum Szczecina. Rozwiązaniem ma być Zachodnia Kolejowa Obwodnica Szczecina (ZKOS) – nowa linia, która połączy Police ze Stobnem i dalej z siecią kolejową, omijając miasto szerokim łukiem.

Według PKP PLK:

trwają prace analityczne nad wariantami przebiegu trasy,

inwestycja ma służyć głównie ruchowi towarowemu,

jej celem jest wyprowadzenie transportów chemicznych poza obszary miejskie,

projekt ma strategiczne znaczenie dla portu w Policach i całego regionu.

Samorządy Szczecina i Polic już podpisały list poparcia dla budowy obwodnicy, podkreślając, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju przemysłu.

Grupa Azoty Police również wskazuje, że linia nr 429 – będąca częścią planowanej obwodnicy – pozwoliłaby odciążyć zatłoczoną linię 406, która dziś jest jedynym kolejowym połączeniem zakładów z resztą kraju.

Kiedy powstanie obwodnica?

Na razie inwestycja jest na etapie koncepcji. Nie ma jeszcze studium wykonalności ani harmonogramu budowy. PKP PLK potwierdza jednak, że projekt znajduje się wśród priorytetów rozwojowych i może zostać zrealizowany przed 2035 rokiem.

