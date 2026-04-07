Sześciokilometrowy korek na A6! Powroty ze świąt i niemieckie kontrole sparaliżowały ruch

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-04-07 15:21

Sytuacja na autostradzie A6 pod Szczecinem jest bardzo trudna. W południe kierowcy jadący w stronę Niemiec utknęli w gigantycznym, sześciokilometrowym korku. Powód? Świąteczne powroty, ciężarówki i kontrole na przejściu granicznym Kołbaskowo - Pomellen.

Korek na autostradzie

Autor: Wygenerowane przez AI

Korek rósł z godziny na godzinę

Jeszcze we wtorkowy poranek zator miał ok. 2 km. Wystarczyło kilka godzin, by wydłużył się trzykrotnie. Kolejka aut stojących w kierunku Berlina zaczęła sięgać od przejścia granicznego Kołbaskowo–Pomellen aż niemal do węzła Radziszewo na DK31.

– Zator drogowy o długości 6 km spowodowany kontrolą graniczną i dużym natężeniem ruchu w kierunku Niemiec. Tendencja narastająca – przekazał dyżurny GDDKiA w Szczecinie Damian Gałek. Jak dodał, kierowcy mają też problem z wyjazdem z A6 na węźle Szczecin Zachód.

Świąteczne powroty i ciężarówki zrobiły swoje

GDDKiA podkreśla, że ruch w stronę Niemiec jest dziś wyjątkowo duży. To efekt masowych powrotów ze świątecznego wypoczynku oraz wzmożonego ruchu ciężarówek. Autostrada A6, będąca głównym łącznikiem Szczecina z granicą, nie wytrzymała takiego obciążenia.

Problemy także na S3. Dwie kolizje i spowolnienie ruchu

Kierowcy jadący znad morza w stronę Szczecina również nie mają lekko. W południe doszło do dwóch kolizji na drodze S3 — przed Kliniskami i na węźle Goleniów Południe. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ruch został spowolniony, a jezdnia zwężona.

Utrudnienia dotyczą rejonu węzłów Podjuchy, Kijewo, Dąbie, Rzęśnica i Kliniska. GDDKiA ostrzega: trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Kierowcy stoją, a sytuacja może się pogorszyć

Według drogowców korek może jeszcze rosnąć, jeśli natężenie ruchu utrzyma się na obecnym poziomie. Kierowcy jadący w stronę Berlina powinni liczyć się z dłuższym czasem przejazdu i możliwymi dodatkowymi kontrolami.

