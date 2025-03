Coś niepokojącego dzieje się nad polskim morzem. "Tego nie da się zatrzymać"

Autor:

Jak zmienia się polskie wybrzeże? Beton zastępuje naturalne wydmy

Mamy nieco ponad 840 km linii brzegowej, która każdego roku przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających. Turyści z całej Polski w szczególności w okresie wakacyjnym decydują się na wyjazd nad morze, by wypocząć na piaszczystych plażach i korzystać z pięknej pogody. Niestety, choć polskie wybrzeże to od lat lokalizacja, w której wypoczywamy, to okazuje się, że coraz więcej naturalnych plaż ustępuje miejsca deweloperom, którzy są świadomi, jak atrakcyjną lokalizacją jest plaża. W efekcie nad Bałtykiem krajobraz na przestrzeni ostatnich dekad zmienił się w zastraszającym tempie, bowiem betonowanie wybrzeża postępuje tak szybko.

Polska linia brzegowa wypełniona hotelami. Rosną jak grzyby po deszczu!

Zainteresowanie polskim wybrzeżem wśród deweloperów jest ogromne, co widać gołym okiem. Idealnym na to przykładem może być pomorze zachodnie - m.in. w Świnoujściu w 2017 roku otwarto pięciogwiazdkowy Radisson Blu Resort z widokiem na morze. To jednak niejedyny obiekt blisko plaży w tej miejscowości. W 2020 roku tuż przy linii brzegowej powstał także hotel Hilton Świnoujście Resort & Spa ze 173 pokojami w kompleksie Baltic Park Molo. Przejeżdżając przez miejscowość, nieopodal plaży można zauważyć jeszcze wiele innych apartamentowców w trakcie budowy. To niestety dopiero początek.

Hotele i apartamentowce nad morzem. Bałtyckie plaże zanikają

Podobny problem widać również w innych miejscowościach nadmorskich, w tym m.in. w Międzyzdrojach, gdzie niemalże na samej plaży buduje się właśnie The Sea Resort. Jak podaje portal architektura.muratorplus.pl obiekt dzieli zaledwie 45 metrów od morza! Pozostając w województwie zachodniopomorskim, zmierzamy do Pobierowa, gdzie powstaje słynny hotel Gołębiewski. Choć obiekt prezentuje się wyjątkowo dobrze, to mało kto jest świadom tego, iż by powstał, trzeba było wyciąć około 1500 drzew. Na szczęście inwestor zobowiązał się do zasadzenia nowych.

Niezbyt kolorowo sytuacja przedstawia się także w Łebie, gdzie w ostatnim czasie pozwolenie na budowę uzyskała gigantyczna inwestycja na Mierzei Sarbskiej. Mieszkańcy protestują w tej kwestii już od kilku lat, podobnie jak władze miejscowości.

[...] jednoznacznie podtrzymuję swój sprzeciw jako Burmistrz Miasta Łeby dla lokalizacji tej inwestycji, który wyraziłam, będąc Radną Rady Miejskiej w Łebie w kadencji 2014 – 2018 i wówczas głosowałam przeciwko uchwale zmieniającej MPZP dla min. tego obszaru na terenie Gminy Miejskiej Łeba. [..] Łeba jest zbyt pięknym i unikatowym miastem na polskim wybrzeżu aby wcześniejsze decyzje zmieniły jej charakter w sposób nieodwracalny ze szkoda dla środowiska, jej mieszkańców i odwiedzających nas turystów - relacjonowa dla trojmiasto.eska.pl burmistrz Łeby.

Dzięki uprzejmości portalu architektura.muratorplus.pl w galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie kolosalnych inwestycji tuż przy linii brzegowej Bałtyku.

Czy polskie morze stanie się betonową pustynią?

Jeśli tempo zabudowy linii brzegowej w nadmorskich miejscowościach w Polsce się utrzyma, w najbliższych dekadach nadbałtyckie plaże mogą nieodwracalnie stracić swój urok. Niestety eksperci od nieruchomości jasno deklarują, iż tego nie da się zatrzymać, bowiem dopóki ktoś pozwala deweloperom na takie budowy, które są świetną inwestycją, to ci będą z tego korzystać.

Inwestorzy chętnie lokują swoje biznesy nad morzem – bo to się po prostu opłaca. A skoro ktoś im na to pozwala, to czemu mieliby z tego nie skorzystać? Może nas irytować, że budują „za blisko” wody, a czasem wręcz na samej plaży, ale faktem jest, że to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego otwierają im drogę do takich inwestycji [...] - mówił Dariusz Winiarski, właściciel biura Ekspert Nieruchomości, czytamy na portalu architektura.muratorplus.pl.

Podsumowując, betonowanie polskiego wybrzeża to proces, który trudno zatrzymać, lecz oczywiście wybór, czy nadbałtyckie plaże będą nadal miejscem pełnym dzikiej przyrody czy przerodzą się w stolicę hoteli, zależy zarówno od polityków, lokalnych władz, jak i świadomości społeczeństwa. Jedno jest jednak pewne - jeśli nic się nie zmieni, przyszłe pokolenia mogą nie wiedzieć, czym są naturalne plaże, wydmy i piękne polskie morze.

