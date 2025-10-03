Ciężarówki zniknęły z niemieckich dróg. Za złamanie zakazu grozi wysoka kara

Zakaz jazdy ciężarówek w Niemczech

W Niemczech obowiązuje całoroczny zakaz jazdy samochodów ciężarowych w niedziele i święta na całej sieci dróg w godzinach 0.00–22.00. Dodatkowo, w okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia, obowiązuje dodatkowy zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych. 3 października jest w Niemczech dniem świątecznym, dlatego tego dnia również obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych.

3 października to ważny dzień dla Niemiec

3 października obchodzony jest Tag der Deutschen Einheit, czyli Dzień Jedności Niemiec. Jak informuje polonijny portal polskiobserwator.de, jest to najmłodsze święto państwowe, które zostało ustanowione 3 października 1990 roku. Tego dnia obowiązuje całkowity zakaz jazdy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdów ciężarowych z przyczepami niezależnie od ciężaru. Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w godzinach 0:00–22:00.

Ile wynosi mandat za złamanie zakazu ruchu ciężarówek?

Kierowcy, którzy złamią zakaz poruszania się samochodem ciężarowym, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Grzywna za naruszenie zakazu może wynosić nawet 120 euro dla kierowcy. Jeszcze więcej może zapłacić zlecający przewóz. Kara w tym przypadku wynosi 570 euro.

Kogo nie dotyczą ograniczenia?

Od tego przepisu obowiązują pewne odstępstwa. Są one jednak szczegółowo opisane. Zakaz jazdy w niedziele i święta nie dotyczy:

kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości do 200 km;

kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

przewozów: a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego, b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego, c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego, d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w pkt. 3.

W takich przypadkach kierowcy powinni posiadać przewidziane prawem dokumenty przewozowe lub towarzyszące w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

