Szok!

Chwile grozy nad Bałtykiem. Kamery zarejestrowały szokujące sceny w wodzie

Sezon nad polskim morzem w pełni. Jednak nie wszyscy odchodzą do morskich kąpieli z rozwagą. Ratownicy WOPR Międzyzdroje, pokazali szokujące sceny, które zarejestrowały kamery na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach. To co wyprawia dwóch mężczyzn przyprawia o gęsią skórkę!