Chciała sprzedać dwa żółwie. Zamiast klientów do drzwi zapukała policja

Policjanci z Wydziału dw. Z Przestępczością Gospodarczą podczas swojej służby monitorują również sprzedaż w internecie. To właśnie podczas takich działań ustalili, że 42-letnia mieszkanka Szczecina zaoferowała do sprzedaży akwarium z osprzętem i dwa żółwie, które należą do inwazyjnych gatunków obcych. To żółw czerwonolicy oraz żółtobrzuchaty, których zgodnie z obowiązującymi przepisami, przetrzymywanie i sprzedaż jest zabroniona.

Mundurowi ustalili adres 42 latki i odwiedzili ją. W jej mieszkaniu rzeczywiście ujawnili "zakazane" gady. Kobieta została przesłuchana.

Żółwie zostały przekazane pod opiekę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Policjanci z komisariatu na szczecińskim Pogodnie ustalają teraz ich pochodzenie.

