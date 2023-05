Chciał targnąć się na życie. Czworonożna policjantka pomogła uratować zdesperowanego mężczyznę

Papier toaletowy drożeje, a to dopiero początek! Wszystko przez nowe przepisy Unii Europejskiej. Kogo na to stać?!

Szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który chciał targnąć się na swoje życie. Funkcjonariusze pospieszyli na miejsce zdarzenia, zabierając ze sobą policyjnego psa patrolowo-tropiącego o imieniu Karta.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, z którego oddalił się mężczyzna z zamiarem popełnienia samobójstwa, Karta dostała do powąchania fragment jego ubrania. Natychmiast podjęła trop i w rezultacie doprowadziła swojego przewodnika w miejsce, w którym przebywał desperat.

Pomoc nadeszła w porę. Niedoszły samobójca został przekazany pod opiekę medyków. Wszystko zakończyło się szczęśliwie.

"Karta, według zapewnienia jej opiekuna otrzymała solidną porcję smakołyków" - informuje szczecińska policja.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

