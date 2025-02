Co to było?

Autor:

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Policjanci z Komisariatu Szczecin Pogodno ogłosili alarm i zmobilizowali wszystkie siły, by odnaleźć zaginionego 90-letniego mężczyznę. W poszukiwaniach uczestniczyli także wszyscy funkcjonariusze będący w służbie. Do działań zaangażowano również policyjnego psa tropiącego.

Warunki były bardzo trudne. Tej nocy termometry wskazywały -10°C. W takich warunkach każda godzina, a nawet minuta mogła decydować o życiu starszego pana. Funkcjonariusze sprawdzali wszystkie możliwe miejsca, w których mógł przebywać zaginiony.

Po publikacji informacji o zaginięciu seniora, policjanci otrzymali sygnał, że mężczyzna może przebywać w rejonie Wałów Chrobrego. Natychmiast skierowano w tamten rejon wszystkie siły.

Przed godziną 1:00 policjantki ze Śródmieścia zauważyły mężczyznę pod filarami Trasy Zamkowej. Senior układał się już do snu, co przy tak niskich temperaturach mogło skończyć się tragicznie. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Na szczęście starszy pan był w dobrej kondycji i nie wymagał hospitalizacji.

Policjanci dziękują wszystkim zaangażowanym w poszukiwania: funkcjonariuszom, pracownikom ZDiTM, korporacjom taksówkarskim oraz sąsiadom seniora, którzy pomimo późnych godzin współpracowali i przekazywali cenne informacje. To dzięki ich czujności i szybkiej reakcji cała historia zakończyła się szczęśliwie.

Policjanci przypominają również, by zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy, zwłaszcza w czasie mrozów. "Jeśli widzisz kogoś, kto nie ma dachu nad głową i przebywa na mrozie, nie wahaj się – jeden telefon na numer 112 może uratować życie!" - apeluje szczecińska policja.

_____________________________________________________________________

Więcej o sprawach polskiego samorządu przeczytasz w serwisie polskisamorzad.se.pl.

Sonda Czy kiedykolwiek angażowałaś/eś się w poszukiwania osoby zaginionej? TAK NIE