Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 października. Policjanci z Pogodna zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu, dopuścił się znieważenia kierowcy taksówki na tle narodowościowym i uszkodzenia jego ciała.

- Tego dnia, posiadający obywatelstwo ukraińskie kierowca jednej ze szczecińskich taksówek, wykonywał przewóz trzech osób z ulicy Odzieżowej na ulicę Zawadzkiego w Szczecinie. W pewnym momencie jeden z pasażerów, 46-letni mężczyzna, wyraził kierowcy swoje niezadowolenie, co do miejsca, gdzie został zatrzymany samochód - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Następnie przystąpił do stosowania względem niego przemocy, poprzez zadawanie mu ciosów w głowę i korpus. Nadto groził mu pozbawieniem życia, a także publicznie znieważył go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, z powodu jego przynależności narodowej. Agresor znajdował się pod wpływem alkoholu.

Jak informuje prokuratura, następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzuty stosowania groźby pozbawienia życia oraz spowodowania obrażeń ciała, stosowania przemocy, skutkującej spowodowaniem obrażeń ciała na okres do dni 7, a także publicznego znieważenia, z powodu jego przynależności narodowej.

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, ma również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz kontaktowania ze świadkami zdarzenia. Wkrótce za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Brutalny atak w taksówce. Pobił kierowcę, bo zatrzymał się nie tam, gdzie chciał

