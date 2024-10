i Autor: RDNE Stock project / CC0 / pexels.com Wbiła nóż konkubentowi. Jeden cios mógł go zabić

O włos od tragedii

To był jeden cios, który mógł okazać się śmiertelny. Kobieta wbiła nóż w klatkę piersiową swojego konkubenta. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a napastniczka do aresztu.