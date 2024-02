Na pewno robiliście to kiedyś w lesie. To przyjemne i zabawne, jednak konsekwencje są nieodwracalne

Rezygnacja arcybiskupa Dzięgi. Skandaliczny list metropolity

Prawdziwa burza rozpętała się po rezygnacji arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z funkcji metropolity szczecińsko-kamieńskiego i napisanym przez niego liście, do którego dotarł Tomasz Terlikowski z RMF FM. Mimo że Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformował, że utrata stanowiska przez hierarchę to efekt dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, (o których mowa w dokumencie papieskim Vos estis lux mundi"), arcybiskup Dzięga napisał w liście do innych księży, że jego ustąpienie z urzędu jest następstwem "radykalnego osłabienia jego stanu zdrowia".

Biskup Ważny publikuje zdjęcie "talerza skrzywdzonych" i pisze "przepraszam"

List arcybiskupa Dzięgi wywołał masę komentarzy, i to głównie negatywnych, jako że nie jest tajemnicą, że zaniedbania, o których informuje Nuncjatura Apostolska, dotyczą pedofilii w polskim Kościele. W gronie osób, które postanowiły zabrać głos, jest biskup pomocniczy tarnowski Artur Ważny. Duchowny opublikował na swoim profilu facebookowym zdjęcie "talerza skrzywdzonych" - symbolu osób pokrzywdzonych w wyniku molestowania seksualnego przez polskich księży, który przekazała polskim biskupom Tośka Szewczyk, jedną z ofiar tego procederu. To nie wszystko, bo biskup napisał również, że "przeprasza".

Brak mi słów... Pomieszane ze sobą gniew, złość, wstyd... Brak zgody. Modlę się... Jeszcze raz prezentuję "talerz skrzywdzonych". Tym razem publicznie. Solidaryzuję się z osobami skrzywdzonymi w Kościele. Znów niewidzianymi, dokrzywdzonymi...Modlę się za Was. I...przepraszam + - czytamy na jego profilu facebookowym.

Nuncjatura Apostolska w Polsce o nowym metropolicie

Jak poinformowała Nuncjatura Apostolska w Polsce, papież Franciszek mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego. Duchowny zaprezentował w poniedziałek, 26 lutego, w Kurii Metrpolitalnej w Szczecinie papieską nominację, co zgodnie z prawem nastąpiło wobec Kolegium Konsultorów w obecności kanclerza Kurii.

