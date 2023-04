Bił pięściami, by zdobyć telefon. Recydywista zaatakował w centrum Szczecina

Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w najbliższym losowaniu 04.04.2023? To nie prima aprilis!

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło kilka miesięcy temu, 29 września 2022 r., w centrum miasta. 30-latek zaatakował swoją ofiarę na placu Lotników.

- Podejrzany po uprzednim użyciu wobec pokrzywdzonego w postaci bicia pięścią po twarzy i kopaniu po całym ciele zabrał pokrzywdzonemu w celu przywłaszczenia, telefon komórkowy marki Samsung oraz pieniądze - tłumaczy prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - W związku z tym zdarzeniem pokrzywdzony doznał złamania kości twarzoczaszki, kości nosowej, złamania zebra oraz licznych otarć naskórka, które wywołały naruszenie czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni.

Policjantom udało się zatrzymać sprawcę rozboju. 30-letni mężczyzna trafił do aresztu. Jak się okazało, nie był je jego pierwszy konflikt z prawem.

Podejrzany w przeszłości był już karany sądownie, a zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy - dodaje rzeczniczka prokuratury. - Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia.

Do sądu wpłynął już akt oskarżenia, co oznacza, że 30-latek wkrótce odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za przestępstwo rozboju grozi kara od 2 do 12 lat więzienia.

