Ewakuacja całego pociągu! Kierowca volkswagena zginął w zderzeniu na torach

Białogard. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym

Volkswagen transporter zderzył się z pociągiem osobowym na torach pod Białogardem, co skończyło się śmiercią kierowcy samochodu. Do wypadku doszło w środę, 3 kwietnia, we wsi Pękanino na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący busem mężczyzna wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, prosto pod pociąg osobowy relacji Szczecin Główny-Olsztyn Główny, a po uderzeniu został zakleszczony w środku. Ze środka uwolnili go strażacy, ale w czasie reanimacji nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych.

Naszym zdaniem była również pomoc w ewakuacji pasażerów pociągu, którzy korzystali ze specjalnego podestu. To było kilkanaście, kilkadziesiąt osób, na które czekała komunikacja zastępcza - relacjonuje ogn. mgr Marcin Rynkiewicz, rzecznik KP PSP w Białogardzie.

Dwa śmiertelne wypadki w Zachodniopomorskiem

Jak dodaje asp.Kinga Plucińska-Gudełajska, rzeczniczka policji w Białogardzie, żadnemu z pasażerów nic się nie stało, a maszynista pociągu był trzeźwy. Trwa ustalanie tożsamości kierowcy volkswagena. Śledztwo w sprawie wypadku jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.

To niejedyny śmiertelny wypadek, do jakiego doszło w środę, 3 kwietnia, w Zachodniopomorskiem. Pod Szczecinkiem zginęły dwie osoby jadące volkswagenem golfem, które zderzyły się z ciągnikiem.

