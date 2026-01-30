Bezpłatne czujniki czadu ochronią przed cichym zabójcą. Kto może je otrzymać?

Szczecin stawia na bezpieczeństwo. Darmowe czujniki dla mieszkańców

Zima to czas, kiedy sprawna instalacja grzewcza jest kluczowa. Regularne przeglądy to podstawa, ale warto również zaopatrzyć się w czujniki gazu i tlenku węgla. Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, zarówno Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK), jak i Szczecińskie TBS, od lat bezpłatnie montują czujniki w mieszkaniach.

- W Szczecinie od wielu lat, zarówno Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jak i Szczecińskie TBS bezpłatnie montują czujniki nie tylko w wyremontowanych, czy nowo oddanych mieszkaniach, ale również w tych wynajmowanych już przez lokatorów - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

Jak zdobyć darmowy czujnik? Wystarczy spełnić te warunki

Aby skorzystać z oferty darmowego montażu czujników czadu, należy spełnić kilka warunków:

Być lokatorem mieszkania w zasobie ZBiLK lub Szczecińskiego TBS.

Posiadać źródło ciepła/ciepłej wody na paliwo stałe (piece, kotły węglowe) lub gazowe.

Zgłosić potrzebę montażu czujnika u swojego zarządcy (ZBiLK, STBS).

Czujnik – małe urządzenie, wielkie bezpieczeństwo

Czujnik gazu i tlenku węgla to niewielkie urządzenie, które cyklicznie mierzy stężenie tych substancji w powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnych norm sygnalizowane jest optycznie i akustycznie, co pozwala na szybką reakcję w przypadku zagrożenia.

Pamiętaj o bateriach! Sprawne czujniki to podstawa

Urząd Miasta Szczecin przypomina, że równie ważne jest regularne sprawdzanie, czy baterie zamontowane w czujniku nie uległy rozładowaniu. Prawidłowe działanie czujnika gwarantuje naładowana bateria.

Czad – cichy zabójca

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak uniknąć zatrucia czadem?

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.

i Autor: RCB/ Materiały prasowe Czad

