Bezpłatne czujniki czadu ochronią przed cichym zabójcą. Kto może je otrzymać?

2026-01-30 13:33

Mieszkańcy Szczecina mają możliwość zwiększenia bezpieczeństwa w swoich domach dzięki darmowym czujnikom gazu i tlenku węgla. Lokatorzy mieszkań komunalnych i należących do Szczecińskiego TBS mogą wnioskować o bezpłatny montaż tych urządzeń.

Szczecin stawia na bezpieczeństwo. Darmowe czujniki dla mieszkańców

Zima to czas, kiedy sprawna instalacja grzewcza jest kluczowa. Regularne przeglądy to podstawa, ale warto również zaopatrzyć się w czujniki gazu i tlenku węgla. Jak informuje Urząd Miasta Szczecin, zarówno Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK), jak i Szczecińskie TBS, od lat bezpłatnie montują czujniki w mieszkaniach.

- W Szczecinie od wielu lat, zarówno Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jak i Szczecińskie TBS bezpłatnie montują czujniki nie tylko w wyremontowanych, czy nowo oddanych mieszkaniach, ale również w tych wynajmowanych już przez lokatorów - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

Jak zdobyć darmowy czujnik? Wystarczy spełnić te warunki

Aby skorzystać z oferty darmowego montażu czujników czadu, należy spełnić kilka warunków:

  • Być lokatorem mieszkania w zasobie ZBiLK lub Szczecińskiego TBS.
  • Posiadać źródło ciepła/ciepłej wody na paliwo stałe (piece, kotły węglowe) lub gazowe.
  • Zgłosić potrzebę montażu czujnika u swojego zarządcy (ZBiLK, STBS).

Czujnik – małe urządzenie, wielkie bezpieczeństwo

Czujnik gazu i tlenku węgla to niewielkie urządzenie, które cyklicznie mierzy stężenie tych substancji w powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnych norm sygnalizowane jest optycznie i akustycznie, co pozwala na szybką reakcję w przypadku zagrożenia.

Pamiętaj o bateriach! Sprawne czujniki to podstawa

Urząd Miasta Szczecin przypomina, że równie ważne jest regularne sprawdzanie, czy baterie zamontowane w czujniku nie uległy rozładowaniu. Prawidłowe działanie czujnika gwarantuje naładowana bateria.

Czad – cichy zabójca

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Jak uniknąć zatrucia czadem?

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.

