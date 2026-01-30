Afera hazardowa wśród influencerów! CBŚP zatrzymało 10 osób. Miliony złotych i sztabki złota w akcji!

Nielegalne loterie promocyjne – influencerzy w centrum afery hazardowej

Zatrzymania, o których informuje Prokuratura Krajowa, są efektem szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej przez CBŚP i KAS na terenie kilku województw. Zatrzymani influencerzy i youtuberzy mieli wykorzystywać swoją popularność w internecie do prowadzenia działalności, która w rzeczywistości była nielegalnym hazardem.

„Zatrzymani to osoby powiązane ze środowiskiem influencerów i youtuberów, które – według ustaleń śledczych – wykorzystywały swoją rozpoznawalność w Internecie do prowadzenia działalności noszącej znamiona nielegalnych gier hazardowych”

– czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

W ramach akcji funkcjonariusze przeszukali kilkanaście lokalizacji w województwach: wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz kujawsko-pomorskim. Zabezpieczono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową i elektroniczną, a także inne przedmioty, które mogą mieć istotne znaczenie dla śledztwa.

Milionowe zabezpieczenia i blokady kont – majątek zabezpieczony w toku śledztwa

Podczas działań zabezpieczono mienie znacznej wartości. Jak informuje Prokuratura Krajowa, zabezpieczono:

Środki finansowe w różnych walutach o łącznej wartości blisko 1 mln zł.

5 zegarków o wartości przekraczającej 600 tys. zł.

Biżuterię o szacunkowej wartości około 120 tys. zł.

6 sztabek złota o łącznej masie przekraczającej 12 g.

Ponadto, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), zastosowano blokadę na 39 rachunkach bankowych, na których zgromadzono ponad 3,4 mln zł, ponad 11 tys. euro i 80 tys. dolarów.

Zarzuty i konsekwencje prawne – co grozi zatrzymanym influencerom?

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która organizowała nielegalne gry hazardowe i prała pieniądze.

Organizowanie nielegalnych gier hazardowych jest przestępstwem, które niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Osobom, które dopuszczają się tego typu działalności, grożą wysokie kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Walka z nielegalnym hazardem – ochrona interesu publicznego

Prokuratura Krajowa podkreśla, że nielegalne gry hazardowe powodują poważne straty dla Skarbu Państwa poprzez uszczuplenia podatkowe i omijanie systemu kontroli finansowej. Tego rodzaju proceder naraża również obywateli na nieuczciwe praktyki, brak ochrony prawnej uczestników oraz ryzyko utraty środków finansowych. Działania służb mają na celu ochronę interesu publicznego, zapewnienie uczciwych zasad obrotu gospodarczego oraz przeciwdziałanie wykorzystywaniu popularności w mediach społecznościowych do działalności przestępczej.

„Nielegalne gry hazardowe, w tym loterie organizowane z naruszeniem przepisów prawa, powodują poważne straty dla Skarbu Państwa poprzez uszczuplenia podatkowe i omijanie systemu kontroli finansowej. Tego rodzaju proceder naraża również obywateli na nieuczciwe praktyki, brak ochrony prawnej uczestników oraz ryzyko utraty środków finansowych”

– czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza, że śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i ujawnienia nowych faktów związanych z działalnością nielegalnych loterii promocyjnych organizowanych przez influencerów.

Potwierdzamy zatrzymanie kolejnych 10 osób w śledztwie zachodniopomorskiego pionu PZ PK dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych, związanych z organizowaniem gier losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających…— Prokuratura (@PK_GOV_PL) January 27, 2026

Sonda Grałeś kiedyś w gry hazardowe? Tak Nie Wolę się nie przyznawać