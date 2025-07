Woda i słońce to naturalne źródła przyjemności, ale mogą też stać się śmiertelnie niebezpieczne. Chwila nieuwagi, brawura lub lekceważenie podstawowych zasad może doprowadzić do tragedii. W tym poradniku zebraliśmy najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci spędzić czas nad wodą bezpiecznie – niezależnie od tego, czy wypoczywasz na zorganizowanym kąpielisku, czy na dzikiej plaży z dala od cywilizacji.

Kąpielisko strzeżone – nie znaczy bezkarne

Na plażach z ratownikami jesteśmy z pozoru bezpieczniejsi. To jednak nie oznacza, że możemy ignorować rozsądek. Ratownicy są po to, by reagować w sytuacjach awaryjnych, a nie by pilnować dorosłych ludzi przed własną nieodpowiedzialnością.

O czym należy pamiętać:

Kąp się tylko w wyznaczonej strefie, między bojami. Poza nią mogą być silne prądy lub niebezpieczne przeszkody pod wodą.

Przestrzegaj oznaczeń flag: biała flaga oznacza, że kąpiel jest dozwolona, czerwona – że obowiązuje zakaz.

Słuchaj poleceń ratowników. Ich zadaniem nie jest uprzykrzanie urlopu, tylko ratowanie życia.

"Dzika plaża" – kusząca, ale ryzykowna

Wiele osób ucieka od tłumów i wybiera mniej uczęszczane miejsca nad wodą. Choć mają one swój urok, to kąpiel w takich miejscach wiąże się z dużym ryzykiem – zwłaszcza że nie ma tam nikogo, kto w razie czego zareaguje.

Największe zagrożenia:

Nieznane dno – kamienie, śmieci, konary drzew czy wiry wodne mogą zaskoczyć nawet dobrego pływaka.

Brak pomocy – jeśli wydarzy się wypadek, szansa na szybką interwencję spada niemal do zera.

Nagłe zmiany głębokości – kilka kroków od brzegu woda może sięgać nawet kilku metrów.

Zasady bezpieczeństwa:

Nie wchodź do wody sam, zwłaszcza jeśli miejsce jest odludne.

Nie skacz na główkę do nieznanych akwenów – to najprostsza droga do kalectwa.

Informuj bliskich, gdzie się wybierasz i kiedy planujesz wrócić.

Alkohol i woda – śmiertelne połączenie

Letnie imprezy często kończą się kąpielą „na odwagę”. W rzeczywistości to prosta droga do tragedii. Alkohol zaburza ocenę sytuacji, spowalnia reakcje i obniża temperaturę ciała – a to w wodzie może mieć fatalne skutki.

Ważne:

Statystyki pokazują, że większość utonięć osób dorosłych to efekt kąpieli po alkoholu.

Narkotyki i inne środki odurzające działają podobnie, a ich skutki w połączeniu z wysiłkiem fizycznym są nieprzewidywalne.

Nie pozwalaj na kąpiel nietrzeźwym znajomym – nawet jeśli się buntują.

Słońce też potrafi być groźne

Choć nie każda plażowa katastrofa to utonięcie, nie można zapominać o zagrożeniu, jakie niesie nadmierne opalanie.

Zadbaj o siebie:

Używaj kremów z filtrem UV i nakrycia głowy – zwłaszcza dzieci potrzebują szczególnej ochrony.

Unikaj słońca między godziną 11:00 a 15:00 – wtedy jest najbardziej intensywne.

Pij dużo wody. Odwodnienie i udar cieplny mogą pojawić się szybciej, niż myślisz.

Dziecko na plaży – nie spuszczaj go z oczu

Plaża to miejsce, gdzie dzieci znikają z pola widzenia w mgnieniu oka – wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się w tłumie lub wszedł do wody bez wiedzy dorosłych. W takiej sytuacji liczy się każda sekunda.

Jak zapobiec tragedii:

Zawsze miej dziecko w zasięgu wzroku, zwłaszcza w pobliżu wody.

Ubieraj malucha w jaskrawe kolory – łatwiej go wtedy zauważyć w tłumie.

Załóż dziecku opaskę z imieniem i numerem telefonu do opiekuna – w razie zaginięcia pomoże to służbom lub przypadkowym plażowiczom szybko je odnaleźć.

Naucz dziecko, żeby w razie zgubienia nie oddalało się, tylko poprosiło o pomoc np. ratownika lub innego dorosłego.

Rozsądek przede wszystkim

Plaża to miejsce relaksu, ale nie może uśpić czujności. Woda nie wybacza błędów – wystarczy chwila, by zabawa zamieniła się w dramat. Dlatego warto przestrzegać zasad i zachować zdrowy rozsądek. Lepiej wrócić z wakacji z opalenizną i wspomnieniami, niż… nie wrócić wcale.

Bezpiecznych wakacji!

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie