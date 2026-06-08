Będzie więcej pociągów nad Bałtyk. Letni rozkład Polregio ucieszy turystów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-08 9:37

Od 14 czerwca wchodzi w życie letni rozkład jazdy Polregio, a dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów, którzy zamierzają spędzić wakacje w tym regionie oznacza to jedno: więcej pociągów nad morze. Sezonowa siatka połączeń została rozbudowana tak, by łatwiej i szybciej dotrzeć do Świnoujścia, Kołobrzegu, Mielna, Darłowa czy Kamienia Pomorskiego. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują wakacyjne wypady nad Bałtyk.

Polregio zapowiada więcej połączeń nad morze

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Autor: Grzegorz Kluczyński

Więcej pociągów do Świnoujścia

Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia. W dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19 par. To rekordowa oferta, która ma odciążyć drogi i ułatwić dojazd do najpopularniejszej plaży regionu.

Na trasę ze Szczecina wyjadą przyspieszone składy:

  • „Błękitny”
  • „Błękitny Bis”
  • „Świna”
  • „Bielik”
  • „Wyspiarz”

To szybkie, wakacyjne pociągi, które od lat cieszą się ogromną popularnością.

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Nowe możliwości dla podróżnych z innych regionów

Polregio przygotowało też propozycje dla mieszkańców dalszych części województwa i sąsiednich regionów.

  • Z Zielonej Góry przez Chojnę i Gryfino do Świnoujścia pojedzie przyspieszony pociąg „Karsibór”
    • odjazd 5:58, powrót 19:03.
  • Z Poznania przez Choszczno i Stargard dojedzie skład „Orkan”
    • odjazd 7:24, powrót 19:18.

To połączenia, które mogą stać się hitem lata – szczególnie dla tych, którzy chcą uniknąć korków na S3.

Powrót sezonowych pociągów do Kołobrzegu

Do Kołobrzegu wracają dwa dobrze znane wakacyjne pociągi:

  • „Riwiera” – z Zielonej Góry przez Poznań, Białogard i Szczecinek (start o 4:43).
  • „Harpun” – z Poznania przez wschodnią część Pomorza Zachodniego (odjazd 8:01).

To propozycje dla tych, którzy chcą dotrzeć do jednego z najpopularniejszych kurortów w Polsce bez przesiadek i stresu.

Mielno, Darłowo i Kamień Pomorski z większą ofertą

Letni rozkład to także:

  • Mielno – 10 par pociągów w tygodniu i 13 w weekendy.
  • Darłowo – dodatkowe dwie pary sezonowych połączeń.
  • Kamień Pomorski – nowość: bezpośredni pociąg ze Szczecina. Weekendowy skład „Kamyk” odjedzie o 8:00.

To kierunki, które w sezonie przeżywają oblężenie – dodatkowe pociągi mają ułatwić dojazd i odciążyć lokalne drogi.

Letni rozkład jazdy: więcej, szybciej, wygodniej

Tegoroczna oferta Polregio to wyraźny ukłon w stronę turystów i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Więcej pociągów, nowe połączenia i powrót sezonowych hitów sprawiają, że nad Bałtyk będzie można dotrzeć szybciej i wygodniej niż w poprzednich latach.

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