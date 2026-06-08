Będzie więcej pociągów nad Bałtyk. Letni rozkład Polregio ucieszy turystów

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Więcej pociągów do Świnoujścia
Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia. W dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19 par. To rekordowa oferta, która ma odciążyć drogi i ułatwić dojazd do najpopularniejszej plaży regionu.
Na trasę ze Szczecina wyjadą przyspieszone składy:
- „Błękitny”
- „Błękitny Bis”
- „Świna”
- „Bielik”
- „Wyspiarz”
To szybkie, wakacyjne pociągi, które od lat cieszą się ogromną popularnością.
Nowe możliwości dla podróżnych z innych regionów
Polregio przygotowało też propozycje dla mieszkańców dalszych części województwa i sąsiednich regionów.
- Z Zielonej Góry przez Chojnę i Gryfino do Świnoujścia pojedzie przyspieszony pociąg „Karsibór”
- odjazd 5:58, powrót 19:03.
- Z Poznania przez Choszczno i Stargard dojedzie skład „Orkan”
- odjazd 7:24, powrót 19:18.
To połączenia, które mogą stać się hitem lata – szczególnie dla tych, którzy chcą uniknąć korków na S3.
Powrót sezonowych pociągów do Kołobrzegu
Do Kołobrzegu wracają dwa dobrze znane wakacyjne pociągi:
- „Riwiera” – z Zielonej Góry przez Poznań, Białogard i Szczecinek (start o 4:43).
- „Harpun” – z Poznania przez wschodnią część Pomorza Zachodniego (odjazd 8:01).
To propozycje dla tych, którzy chcą dotrzeć do jednego z najpopularniejszych kurortów w Polsce bez przesiadek i stresu.
Mielno, Darłowo i Kamień Pomorski z większą ofertą
Letni rozkład to także:
- Mielno – 10 par pociągów w tygodniu i 13 w weekendy.
- Darłowo – dodatkowe dwie pary sezonowych połączeń.
- Kamień Pomorski – nowość: bezpośredni pociąg ze Szczecina. Weekendowy skład „Kamyk” odjedzie o 8:00.
To kierunki, które w sezonie przeżywają oblężenie – dodatkowe pociągi mają ułatwić dojazd i odciążyć lokalne drogi.
Letni rozkład jazdy: więcej, szybciej, wygodniej
Tegoroczna oferta Polregio to wyraźny ukłon w stronę turystów i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Więcej pociągów, nowe połączenia i powrót sezonowych hitów sprawiają, że nad Bałtyk będzie można dotrzeć szybciej i wygodniej niż w poprzednich latach.