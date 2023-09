Baneroza w Szczecinie? Mieszkańcy ostro o plakatach wyborczych

Idąc samym Niebuszewem-Bolinkiem można zauważyć sporo plakatów m.in Dariusza Mateckiego, znanego szczecińskiego polityka. Pojawiają się też banery promujące innego znanego działacza – Patryk Jaskulskiego. Ten drugi szczególnie aktywnie działa na mieście. Codziennie stara się odwiedzać różne osiedla w mieście i rozmawiać z mieszkańcami. Słynie nawet z rozdawania jabłek.

Patrząc na obwieszone płoty czy balkony plakatami, postanowiliśmy zapytać losowych przechodniów o opinię na ten temat. Zdecydowana większość wypowiadała się w takim tonie, co pan Tomasz.

- Wszędzie są plakaty, a po wyborach się walają na śmietnikach. Po co to? Nie lepiej iść z duchem czasu i wrzucić informację w internet? Mniej śmieci się przynajmniej by walało – opowiada pan Tomasz.