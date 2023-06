Autobusy znów pojadą na Łasztownię. Dwie linie do dyspozycji mieszkańców

Wiadomo, co to za choroba

Imprezowo-rozrywkowe "serce miasta", jakim bez wątpienia jest Łasztownia, jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców, jednak wciąż uważane jest za komunikacyjną pustynię. Na co dzień nie dojeżdża tutaj żaden autobus, a Most Kłodny z trasą tramwajową wciąż pozostaje w sferze dalekosiężnych planów. W rejon Morskiego Centrum Nauki, dźwigozaurów, Starej Rzeźni czy Wyspy Grodzkiej można dostać się jedynie samochodem, rowerem lub pieszo. To ponad kilometr od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej. Ułatwieniem ma być uruchomienie dwóch linii autobusowych, które będą kursować między centrum miasta i Łasztownią w piątki, soboty i niedziele. Pierwsze kursy odbędą się już w najbliższy piątek, 30 czerwca. Linie 198 i 199 będą funkcjonować do 27 sierpnia, poza weekendem 18-20 sierpnia, gdy nad Odrą będą odbywać się Żagle 2023.

Linia 198

Autobusy linii 198 kursować będą w relacji Plac Kościuszki - Łasztownia trasą: pl. Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa -Wyszyńskiego - Energetyków - rondo Portowców (nawrót) - Energetyków - Zbożowa - Nad Duńczycą (z powrotem: Nad Duńczycą - Zbożowa - Władysława IV - rondo Portowców - Energetyków - Wyszyńskiego - . - pl. Kościuszki). Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

Plac Kościuszki (przy skwerze Janiny Szczerskiej, nr 10435),

Plac Kościuszki (nr 10422, tylko w kierunku Łasztowni),

Krzywoustego (nr 10511, tylko w kierunku pl. Kościuszki),

Plac Zwycięstwa (nr 10711 i 10731),

Brama Portowa (nr 10823, tylko w kierunku Łasztowni),

Wyszyńskiego (wspólne z linią 76, nr 10912 i 10917),

Celna nż (wspólne z linią 52, nr 60711 i 60713),

Zbożowa (w ciągu ul. Zbożowej przy rondzie Lisowskiego, nr 63211 i 63212),

Bulwar Gdyński (w ciągu ul. Zbożowej przy bulwarze Gdyńskim, nr 63111 i 63112),

Morskie Centrum Nauki (w ciągu ul. Nad Duńczycą przy MCN, nr 63011 i 63012),

Łasztownia (przystanki dla wysiadających i dla wsiadających, w ciągu ul. Nad Duńczycą przy Starej Rzeźni, nr 62911 i 62913).

Kursy wykonywane będą:

w piątki w godz. 17-22 co 40 minut,

w soboty w godz. 10-22 co 40 minut,

w niedziele w godz. 10-20 co 40 minut.

Linia 199

Autobusy linii 199 kursować będą w relacji Plac Rodła - Łasztownia trasą: al. Wyzwolenia - pl. Żołnierza Polskiego - al. Niepodległości - BramaPortowa - Wyszyńskiego - Energetyków - rondo Portowców (nawrót) - Energetyków - Zbożowa - Nad Duńczycą (z powrotem: Nad Duńczycą - Zbożowa -Władysława IV - rondo Portowców - Energetyków - Wyszyńskiego - . - al. Wyzwolenia). Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

Plac Rodła (w ciągu al. Wyzwolenia przy delikatesach Społem, nr 11532),

Plac Rodła (w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Rodła, tylko w kierunku Łasztowni, nr 11535),

Plac Żołnierza Polskiego (nr 11311 i 11330),

Brama Portowa (wspólne z linią 76, nr 10813 i 10814),

Wyszyńskiego (wspólne z linią 76, nr 10912 i 10917),

Celna nż (wspólne z linią 52, nr 60711 i 60713),

Zbożowa (w ciągu ul. Zbożowej przy rondzie Lisowskiego, nr 63211 i 63212),

Bulwar Gdyński (w ciągu ul. Zbożowej przy bulwarze Gdyńskim, nr 63111 i 63112),

Morskie Centrum Nauki (w ciągu ul. Nad Duńczycą przy MCN, nr 63011 i 63012),

Łasztownia (przystanki dla wysiadających i dla wsiadających, w ciągu ul. Nad Duńczycą przy Starej Rzeźni, nr 62911 i 62913).

Kursy wykonywane będą:

w piątki w godz. 17-22 co 40 minut,

w soboty w godz. 10-22 co 40 minut,

w niedziele w godz. 10-20 co 40 minut.

Sonda Jak oceniasz szczecińską komunikację miejską? Dobrze Źle Nie mam zdania