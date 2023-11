Autobusy elektryczne pojadą dzięki... śmieciom. Ogromne oszczędności dla miasta

Niemcy znowu to zrobili, Polacy w szoku. Prawdziwy koszmar właśnie się zaczął

Dzięki energii elektrycznej wyprodukowanej przez EcoGenerator, za sprawą umowy podpisanej z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, świecą już m.in. latarnie uliczne i sygnalizacje świetlne w całym mieście. Z prądu z odpadów korzysta też Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Podobnie będzie i w przyszłym roku a do tych jednostek dołączą jeszcze miejskie tramwaje i autobusy. Umowa z tymi ostatnimi została podpisana na początku listopada.

- Plan zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku i trzy punkty poboru - tłumaczy Anna Folkman z Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. - To stacja ładowania autobusów przy ul. Kołłątaja, Owocowej oraz przy ul. Kolumba. W stacjach tych ładowane są autobusy linii nr 75, 87 i 51.

Planowane roczne zużycie energii elektrycznej ma wynieść 1200 MWh a łączna wartość netto planowanego zakupu tejże energii ma sięgnąć ponad 537 tys.zł. SPAK szacuje, że dzięki prądowi z ZUO zaoszczędzi około 200 zł za 1 MWh.

Umowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ze Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „Klonowica” Sp. z o.o. to kolejne działanie w ramach programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Docelowo, z EcoGeneratora może pochodzić aż około 65 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji. Pozostałą część mają zapewnić planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła, które mogłyby wytwarzać nawet 45 tys. MWh prądu rocznie. W efekcie, razem z EcoGeneratorem, byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe w 2022 roku, kiedy to Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczęły obowiązywać od 2023 roku. Jak podkreśla rzeczniczka ZUO, to pierwsze większe umowy, które umożliwiają spalarni zasilenie jednostek Gminy Miasto Szczecin i działania te będą kontynuowane. Umowa na 2024 rok z Technoparkiem Pomerania została podpisana pod koniec października 2023 roku.

- Po otwarciu ofert w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej na 2024 rok dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ZUO po raz kolejny przedstawił najkorzystniejszą ofertę - dodaje Anna Folkman. - Formalności w tym zakresie trwają.

Nowe podmioty, które w 2024 roku energię elektryczną będą czerpać od EcoGeneratora to Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. (umowa z 1 sierpnia 2023 roku) oraz Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. (umowa z 8 listopada 2023 roku).

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. Krótko mówiąc to elektrociepłownia, w której paliwem są odpady a także jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, wykorzystująca tzw. mokry system oczyszczania spalin.

- EcoGenerator chroni środowisko, ponieważ unieszkodliwia odpady, które zalegałyby na składowiskach odpadów - podkreśla Anna Folkman.

