1 sierpnia została podpisana umowa na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Tramwajów Szczecińskich z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku tramwaje będą zasilane prądem wyprodukowanym przez EcoGenerator ze spalania odpadów.

- Umowa została zawarta na siedem miesięcy i ma charakter pilotażowy - tłumaczy Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. - Energia elektryczna wyprodukowana przez EcoGenerator w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów wedle umowy z Tramwajami Szczecińskimi ma zasilać konkretne punkty poboru energii elektrycznej. To stacje prostownikowe „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny”, „Piesza”. Energia elektryczna pochodząca z tych sześciu wymienionych podstacji prostownikowych, służy do zasilania elektroenergetyki trakcyjnej.

Obecnie przez rejony zasilania tych stacji jeżdżą linie tramwajowe nr: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz wszystkie tramwaje wyjeżdzające z Zajezdni Pogodno w kierunku pl. Szarych Szeregów.

Planowana ilość zakupionej od EcoGeneratora energii pokryje około 30 procent zapotrzebowania mocy Tramwajów Szczecińskich.

- Stawka jaką ustalono to 448,15zł/MWh, co oznacza, że łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. wyniesie 2.075.149,61 zł - dodaje Anna Folkman. - To o ponad 1,6 mln zł netto mniej, niż gdyby TS zawarły umowę z podmiotem, który w przetargu zaproponował zaraz po ZUO najniższą ofertę.

Jest to kolejne działanie w ramach programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Docelowo, z EcoGeneratora może pochodzić aż około 65 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji. Pozostałą część mają zapewnić planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła, które mogłyby wytwarzać nawet 45 tys. MWh prądu rocznie. W efekcie, razem z EcoGeneratorem, byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

