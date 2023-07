Atrakcyjna "promocja" na zabytek. "Angielski zamek" staniał o ponad milion!

Willa z charakterystycznymi wieżyczkami i blankami była jedną w pierwszych budowli powstałych w XIX wieku w dzielnicy Westend. Została zbudowana w roku 1875 w stylu angielskich posiadłości wiejskich, co nie bez powodu przywołuje skojarzenia z angielskim zamkiem. Pierwszym właścicielem willi był kupiec i rentier W. Flügge. W późniejszych czasach właściciele się zmieniali. W 1935 roku budynek został wynajęty przez oddział SS. Po wojnie również przez pewien czas był zajmowany przez wojsko, a następnie przez dzieci. Funkcjonowało tam przedszkole Stoczni Jachtowej, a później Rodzinny Dom Dziecka, który opuścił willę w 2019 roku. Od tego czasu budynek stoi pusty.

Miasto już wcześniej próbowało sprzedać nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 95, jednak bez skutku. Pod koniec 2022 roku ogłoszono kolejny przetarg. Cena wywoławcza wynosiła 5 milionów złotych, jednak po raz kolejny nie zgłosił się żaden chętny nabywca. Teraz cena poszła zdecydowanie w dół, co może być zachętą dla potencjalnych inwestorów. Obecnie jest to 3,9 mln zł.

Chętni nabywcy powinni wpłacić wadium w wysokości 390 tys. zł, czyli 10 procent wartości. Termin jego wniesienia upływa 27 września 2023 r. Przetarg na sprzedaż zabytkowej willi odbędzie się 4 października o godz. 10:00.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 95 jest wpisany do rejestru zabytków, co oznacza, że jego przyszły właściciel będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków, do zabezpieczenia i utrzymania budynku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Ochroną objęty jest również starodrzew znajdujący się na terenie działki, czyli rosnące tam dęby i cisy. Działka ma powierzchnię 2654 metrów kwadratowych. Znajduje się na niej budynek mieszkalny oraz trzy budynki gospodarcze.

Co będzie mogło znaleźć się w "angielskim zamku"? Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tej okolicy dominują usługi.

