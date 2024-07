Aktywny jak Polak na L4. Tak pracownicy oszukują szefów. ZUS cofa zasiłki

Polacy masowo biorą na L4. Na co chorujemy?

- Polacy masowo biorą zwolnienia lekarskie, a rekordziści robią to nawet kilkanaście razy w roku. Od początku tego roku do końca czerwca liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych osobom ubezpieczonym w ZUS sięgnęła już prawie 11 milionów - czytamy w artykule Wirtualnej Polski. Prawie półtora miliona zaświadczeń lekarskich przyjętych przez ZUS dotyczy depresji i innych zaburzeń psychicznych, np. lękowych i osobowościowych. W czołówce są też problemy z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych.

Polacy biorą L4 najczęściej jesienią lub zimą, co dziwić nie powinno, ponieważ to sezon infekcji. Latem liczbę zwolnień lekarskich również można liczyć w milionach. Tylko w maju i czerwcu było to ponad 3 mln zwolnień. Chorować na grypę oczywiście można też latem, jednak jak wynika z kontroli ZUS, letnie zwolnienia lekarskie to bardzo często oszustwa. Częstą praktyką są wczasy na L4. Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, przypomina w rozmowie z WP, że zwolnienie lekarskie to nie urlop wypoczynkowy. Zdarzają się też przypadki osób, które na L4 tak naprawdę narażają na szwank swoje zdrowie, uczestnicząc w zawodach sportowych, jak np. maraton czy triathlon. Polak - paradoksalnie - czas na L4 spędza bardzo aktywnie. Pracujemy, remontujemy dom lub organizujemy ślub.

Oszustwo na L4. ZUS może wstrzymać zasiłek

Konsekwencje takich zachowań na zwolnieniu lekarskim mogą być poważne. ZUS może wstrzymać dalszą wypłatę świadczenia chorobowego, jeśli okaże się, że na zwolnieniu lekarskim pracownik wyjechał na zagraniczne wakacje lub pracował u kogoś innego. Dane nie kłamią. Tylko w pierwszym kwartale 2024 r. ZUS wydał blisko 10 tysięcy decyzji o cofnięciu zasiłku chorobowego. Paweł Żebrowski zdradził w rozmowie z WP, że "kwota wstrzymanych w tym czasie zasiłków sięgnęła prawie 12 mln zł". W artykule czytamy również, że ZUS może też ograniczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Źródło: Wirtualna Polska / abczdrowie.pl