Agresywny 31‑latek rzucił się na policjantów z nożem. Chwile grozy podczas interwencji

Atak z nożem na policjantów

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie powiatu kamieńskiego. Policjanci interweniowali wobec 31‑latka, który zachowywał się agresywnie i stwarzał realne zagrożenie. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszy, trzymając w ręku nóż.

- Mężczyzna podczas interwencji dopuścił się czynnej napaści na policjantów, posługując się niebezpiecznym narzędziem - tłumaczy st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. - Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i obezwładnili napastnika.

Zatrzymanie agresora

Po obezwładnieniu 31‑latka policjanci wykonali na miejscu niezbędne czynności procesowe. Zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutów.

- Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał na konieczność przedstawienia mężczyźnie zarzutów związanych z napaścią na funkcjonariuszy oraz naruszeniem nietykalności innych osób - dodaje policjantka.

Zarzuty i decyzja sądu

Najpoważniejszy zarzut dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. 31‑latek odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

Co grozi agresorowi?

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi od roku do 10 lat więzienia. Ostateczną decyzję w sprawie wymierzenia kary podejmie sąd.

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe

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