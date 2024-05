Burza jest gwałtownym zjawiskiem pogodowym, które występuje w przyrodzie najczęściej od kwietnia do października, rzadziej w porze zimowej. Towarzyszą jej opady ulewnego deszczu, czasem też i gradu, a także porywisty wiatr. Burze trwają zazwyczaj krótko, jednak mogą spowodować wiele szkód, m.in. połamane drzewa czy lokalne podtopienia.

Nigdy nie rób tego w czasie burzy!

Podczas występowania tego zjawiska należy zachować szczególne środki ostrożności, by zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa. Burza może być groźna zarówno dla osób przebywających na dworze jak i we własnych domach. Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić nawet do tragedii. Jak zatem powinniśmy zachować się w czasie burzy, by przetrwać ją bez żadnego uszczerbku dla zdrowia i życia? Po pierwsze, warto śledzić bieżące prognozy pogody, by wiedzieć, gdzie jest burza. Jednak, gdy już nadciągnie, musimy zastosować się do kilku ważnych zasad. Najważniejsze wskazówki znajdziecie w poniższej galerii.

