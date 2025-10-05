81-latka na hulajnodze nie zauważyła ciężarówki. Doszło do kraksy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-05 20:06

Na ulicy Wenedów w Koszalinie doszło do niecodziennego incydentu drogowego. Seniorka poruszająca się na hulajnodze nie zauważyła... ciężarówki i z impetem wjechała w samochód o potężnych gabarytach. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Hulajnoga

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • W Koszalinie 81-letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną wjechała w samochód ciężarowy na ulicy Wenedów.
  • Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń, a oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
  • Policja przypomina o zasadach poruszania się hulajnogą elektryczną, apelując o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Seniorka na hulajnodze wjechała w ciężarówkę

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło na ulicy Wenedów w Koszalinie. Jak informują policjanci z tamtejszej komendy, zgłoszenie o kolizji z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu ciężarowego otrzymali chwilę przed południem w piątek, 3 października. Na miejscu funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego ustalili, że 81-letnia kobieta kierująca hulajnogą z impetem uderzyła w stojący pojazd ciężarowy. Zgodnie z relacją mundurowych, 55-letni kierowca ciężarówki zatrzymał się, aby bezpiecznie włączyć się do ruchu. W tym momencie seniorka, najprawdopodobniej przez chwilę nieuwagi, nie zauważyła przeszkody i wjechała w bok pojazdu.

Na szczęście finał tej historii nie jest tragiczny. Służby obecne na miejscu natychmiast zaopiekowały się poszkodowaną. Jak podaje policja, 81-letnia kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń ciała, co w zderzeniu z tak dużym pojazdem można uznać za prawdziwy cud. Zgodnie z procedurami, zarówno kierująca hulajnogą, jak i 55-letni kierowca ciężarówki zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu. Obie osoby były trzeźwe.

Polecany artykuł:

Ciężarówki zniknęły z niemieckich dróg. Za złamanie zakazu grozi wysoka kara

Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Policja przypomina o zasadach poruszania się hulajnogą elektryczną:

  • Hulajnoga elektryczna jest pojazdem i jej kierujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
  • Kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się po drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów, a gdy ich brak – po jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.
  • Na chodniku jazda hulajnogą jest dozwolona tylko w przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, a chodnik ma szerokość co najmniej 2 m i ruch pieszych jest niewielki. W takim przypadku kierujący ma obowiązek dostosować prędkość do pieszych i ustępować im pierwszeństwa.
  • Obowiązuje zakaz przewożenia pasażerów oraz przewożenia dużych ładunków.
  • Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i unikać gwałtownych manewrów.

Policja apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozwagę, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa.

Super Express Google News
Pogrzeb Jacka Wójcika z "Królowych życia". Łzy, kwiaty i przejmujące pożegnanie
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKSA
CIĘŻARÓWKA
HULAJNOGA