81-latka na hulajnodze nie zauważyła ciężarówki. Doszło do kraksy

W Koszalinie 81-letnia kobieta kierująca hulajnogą elektryczną wjechała w samochód ciężarowy na ulicy Wenedów.

Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń, a oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Policja przypomina o zasadach poruszania się hulajnogą elektryczną, apelując o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Seniorka na hulajnodze wjechała w ciężarówkę

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło na ulicy Wenedów w Koszalinie. Jak informują policjanci z tamtejszej komendy, zgłoszenie o kolizji z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu ciężarowego otrzymali chwilę przed południem w piątek, 3 października. Na miejscu funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego ustalili, że 81-letnia kobieta kierująca hulajnogą z impetem uderzyła w stojący pojazd ciężarowy. Zgodnie z relacją mundurowych, 55-letni kierowca ciężarówki zatrzymał się, aby bezpiecznie włączyć się do ruchu. W tym momencie seniorka, najprawdopodobniej przez chwilę nieuwagi, nie zauważyła przeszkody i wjechała w bok pojazdu.

Na szczęście finał tej historii nie jest tragiczny. Służby obecne na miejscu natychmiast zaopiekowały się poszkodowaną. Jak podaje policja, 81-letnia kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń ciała, co w zderzeniu z tak dużym pojazdem można uznać za prawdziwy cud. Zgodnie z procedurami, zarówno kierująca hulajnogą, jak i 55-letni kierowca ciężarówki zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu. Obie osoby były trzeźwe.

Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Policja przypomina o zasadach poruszania się hulajnogą elektryczną:

Hulajnoga elektryczna jest pojazdem i jej kierujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się po drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów, a gdy ich brak – po jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Na chodniku jazda hulajnogą jest dozwolona tylko w przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, a chodnik ma szerokość co najmniej 2 m i ruch pieszych jest niewielki. W takim przypadku kierujący ma obowiązek dostosować prędkość do pieszych i ustępować im pierwszeństwa.

Obowiązuje zakaz przewożenia pasażerów oraz przewożenia dużych ładunków.

Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i unikać gwałtownych manewrów.

Policja apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozwagę, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa.

