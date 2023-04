18-latek przejechał hulajnogą na czerwonym świetle. To był początek jego kłopotów

Do zdarzenia doszło w centrum Szczecina, w rejonie Bramy Portowej. Policjanci zauważyli młodego człowieka, który zignorował czerwone światło i przejechał elektryczną hulajnogą przez skrzyżowanie. Postanowili zareagować i przywołać go do porządku.

Podczas kontroli szybko wyszło na jaw, że wykroczenie, którego dopuścił się 18-latek, nie jest jedynym "grzechem", który młody mężczyzna miał na sumieniu. Podejrzenia wzbudziło jego zachowanie. Był nerwowy, próbował się oddalić. A wszystko dlatego, że był poszukiwany celem doprowadzenia do placówki opiekuńczej. Dodatkowo wyszło na jaw, że miał przy sobie substancje odurzające.

Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie teraz za posiadanie substancji zabronionych.

