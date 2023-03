16-latek był bardzo nerwowy. Miał powód, by unikać policji

Napadli go ludzie z ciemnego BMW. Później cała prawda wyszła na jaw

Do zdarzenia doszło w Stargardzie przy ul. Chrobrego. Dwóch nastolatków na widok patrolu policji zaczęło się zachowywać bardzo nerwowo. Gdy funkcjonariusze sprawdzili ich dane w policyjnym systemie, nie było żadnych zastrzeżeń, jednak nietypowe zachowanie dwójki chłopaków nie dawało policjantom spokoju. Po chwili okazało się, że jeden z nich ma jednak coś na sumieniu.

Po dokładnym sprawdzeniu wyszło na jaw, że 16-latek ma przy sobie niedozwoloną substancję. Była to amfetamina. Chłopak trafił do Policyjnej Izby Dziecka, a następnie usłyszał zarzuty. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję w sprawie dalszych losów 16-latka.

