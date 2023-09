W Niemczech to towar luksusowy, w Polsce pije się je litrami w parku. Niewiarygodne, że tyle kosztuje to piwo za granicą

Karuzele, tunele strachu, wielki "młot" czy jeszcze większy diabelski młyn już od kilku lat są nieodłącznym elementem sezonu wakacyjnego na Łasztowni i przyciągają zarówno miłośników spokojniejszej rozrywki jak i ekstremalnych doznań. Jest to również okazja do podziwiania pięknych widoków. Koło młyńskie "Wheel of Szczecin" o średnicy 55 metrów to największy taki obiekt w Polsce, a z jego szczytu można podziwiać panoramę Szczecina, port i rozlewiska Odry z jeziorem Dąbie.

Pierwszy weekend września był ostatnią okazją do skorzystania z tych wszystkich atrakcji. Wielu szczecinian skorzystało z przyjemnej pogody i przyszło na Łasztownię, by po raz ostatni w tym roku odwiedzić Holiday Park Szczecin. Na kolejną okazję będzie trzeba poczekać wiele miesięcy. Wszystko wskazuje bowiem na to, że zarówno koło młyńskie jak i pozostałe atrakcje powrócą wraz z początkiem przyszłorocznego lata.