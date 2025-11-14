Świnoujście pyta mieszkańców o fajerwerki. Czy miasto zrezygnuje z pokazów pirotechnicznych?

Władze Świnoujścia chcą poznać zdanie mieszkańców na temat używania fajerwerków podczas miejskich imprez. Konsultacje społeczne potrwają do 28 listopada. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie ankiety online, przesłanie jej mailem, dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta lub listownie.

- Przez najbliższe dni mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię w ważnej dla nas sprawie. Chodzi o używanie fajerwerków i innej pirotechniki podczas miejskich wydarzeń. Chcemy poznać głos mieszkańców, zanim zapadną decyzje dotyczące przyszłych imprez – wyjaśnia Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu

Ankieta o fajerwerkach. Co pytają urzędnicy?

Urzędnicy w ankiecie pytają mieszkańców nie tylko o ewentualną rezygnację z fajerwerków, ale także o argumenty oraz pomysły, którymi można zastąpić pokazy pirotechniczne.

- W ankiecie pytamy m.in. o kwestie bezpieczeństwa, komfort mieszkańców, dobro zwierząt i wpływ na środowisko – dodaje Basałygo.

Konsultacje społeczne w Świnoujściu. Jak wyrazić swoją opinię?

Mieszkańcy Świnoujścia mają kilka możliwości, aby wyrazić swoje zdanie na temat fajerwerków:

Wypełnienie elektronicznej ankiety na stronie świnoujskiego magistratu

Przesłanie ankiety na adres mailowy [email protected]

Dostarczenie ankiety osobiście do Urzędu Miasta

Przesłanie ankiety listownie z dopiskiem „Konsultacje społeczne”

- Każdy głos ma dla nas znaczenie, zachęcamy do udziału w konsultacjach. Ich wyniki pomogą nam opracować rekomendacje dotyczące zasadności stosowania fajerwerków w naszym mieście – przekonuje Wojciech Basałygo.

W ramach konsultacji zostanie również zorganizowane otwarte spotkanie, podczas którego mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wyrazić swoją opinię.

Sonda Czy jesteś za całkowitym zakazem używania fajerwerków? Tak Nie Nie mam zdania