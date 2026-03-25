Znany adwokat zapadł się pod ziemię. Syn byłej minister finansów ścigany listem gończym

Upadek prawnika z wpływowej rodziny

Jeszcze niedawno 45-letni Szymon Lubiński prowadził kancelarię i reprezentował klientów w szczecińskich sądach. Pochodzi z rodziny o silnej pozycji społecznej: jego matka była ministrem finansów w rządzie PiS i profesorem ekonomii, ojciec to ceniony lekarz, od lat związany z zachodniopomorską medycyną. Rodzice nie mają jednak żadnego związku z działalnością syna.

Zarzuty jak z filmu sensacyjnego

Śledczy zarzucili adwokatowi szereg poważnych przestępstw. Według ustaleń prokuratury i sądów Lubiński miał:

wyłudzić 30 tys. zł od klientki za „załatwienie” odzyskania prawa jazdy,

żądać kolejnych 100 tys. zł za rzekome „umorzenie sprawy”,

powoływać się na nieistniejące wpływy w policji, prokuraturze i sądach,

wynosić grypsy z aresztu i przekazywać je osobom trzecim,

brać udział w paserstwie,

składać fałszywe zeznania,

przekazywać grypsy zawierające groźby, w tym groźby oblania kwasem.

Wyrok, apelacja i nagłe zniknięcie

W pierwszej instancji Szymon Lubiński usłyszał wyrok 7 lat więzienia, ale po apelacji kara została zmniejszona do 4 lat. Wyrok stał się prawomocny w listopadzie 2025 r.

Adwokat miał stawić się do zakładu karnego pod koniec stycznia 2026 r.. Nie pojawił się. Nie odbierał telefonów. Nie przebywał pod adresem zameldowania w Grzepnicy.

Policja próbowała go odnaleźć, lecz bez skutku. W końcu opublikowano list gończy, a jego wizerunek trafił do ogólnopolskiej bazy poszukiwanych.

Afery, konflikty i głośne oskarżenia

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Lubińskiego pojawia się w kontekście skandali. W 2019 r. adwokat publicznie oskarżył innego prawnika – Przemysława Wiaczkisa – o zlecanie zabójstw, porwań i handel narkotykami. Sprawa odbiła się szerokim echem, a Lubiński twierdził, że jest zastraszany.

Kilka miesięcy później to on sam został zatrzymany przez CBA i usłyszał pierwsze zarzuty, które ostatecznie doprowadziły do obecnego wyroku.

Policja apeluje: „Każda informacja może być cenna”

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Szymona Lubińskiego. Mundurowi nie wykluczają, że adwokat może ukrywać się za granicą lub posługiwać się zmienionymi danymi.

