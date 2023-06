Kierowcy będą mieli łatwiej

Zmiany na drodze ekspresowej S3. Duże ułatwienie w dojeździe nad morze

Rozpoczynające się wakacje oznaczają, że ruch na drogach prowadzących nad morze znacznie wzrośnie. By dotrzeć do nadbałtyckich miejscowości, wielu mieszkańców Śląska, Ziemi Lubuskiej czy Wielkopolski wybierze drogę ekspresową S3 i autostradę A6. By ułatwić im dojazd nad morze i uniknąć zatorów, zmieni się organizacja ruchu na węźle Szczecin Klucz, gdzie krzyżuje się droga S3 i autostrada A6.