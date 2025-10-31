Złodziej grasował w hotelu. Na celownik wziął... leżaki

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-10-31 8:19

Szczecińscy policjanci z komisariatu na Dąbiu zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który włamał się do jednego z hoteli na Prawobrzeżu. Jego łupem padły przedmioty o łącznej wartości około 20 tysięcy złotych! Co ciekawe, wśród skradzionych rzeczy znalazły się... leżaki!

Kradzież w hotelu

Sprawa wyszła na jaw, gdy zaniepokojeni właściciele hotelu zgłosili włamanie i kradzież na policji. Funkcjonariusze z Dąbia natychmiast rozpoczęli intensywne działania operacyjne, aby ustalić tożsamość sprawcy i odzyskać skradzione mienie.

Złodziej wpadł dwa dni po włamaniu!

Dzięki sprawnemu działaniu policjantów, już dwa dni po włamaniu 47-letni złodziej był w rękach sprawiedliwości. Funkcjonariusze ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali go. To jednak nie był koniec niespodzianek.

W trakcie przeszukania garażu podziemnego należącego do zatrzymanego, policjanci odkryli prawdziwy składzik skradzionych przedmiotów. Oprócz wspomnianych leżaków, znaleziono tam również szyny do lamp, rolety, lampy systemowe, zasilacze, lampiony oraz inne elementy wyposażenia hotelowego.

Co grozi złodziejowi leżaków?

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Przypominamy, że za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodatkowo, złodziej będzie musiał naprawić szkody wyrządzone w hotelu.

